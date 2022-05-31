Производитель дешевых и качественных смартфонов вернулся из небытия с бюджетным клоном iPhone

Под маркой LeEco, в прошлом известной в роли производителя недорогих мобильников хорошего качества, анонсирован смартфон LeEco. Это почти полная копия iPhone 13 с относительно современной электроникой по цене менее 5000 руб.

Возвращение LeEco

Компания LeEco вернулась на мировой рынок смартфонов с дешевой моделью Y1 Pro, пишет портал GSM Arena. LeEco известна в первую очередь своими недорогими мобильниками и яркой, но безуспешной попыткой захватить мировой рынок устройств, включая США и Россию. Для последней она даже создала отдельную компанию LeRee.

О компании ничего не было слышно с 2017 г., и лишь в мае 2021 г. она провела масштабную презентацию массы устройств, 99% которых пока не поступили в широкую продажу.

Тем не менее, по версии GSM Arena, ее новый Y1 Pro может быть заявкой на возвращение на рынок смартфонов, если не на мировой, то хотя бы на китайский. Премьера мобильника состоялась именно в этой стране, и после старта продаж он будет стоить 499 юаней или около 4800 руб. по курсу ЦБ на 31 мая 2022 г.

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За эти деньги компания предложит комплектацию с 4 ГБ оперативной и 32 ГБ встроенной памяти. Версия на 4/128 ГБ обойдется в 699 юаней (около 6700 руб.). Если требуется накопитель на 256 ГБ, то с ним смартфон будет стоить 899 юаней (8600 руб.). Доступные цвета корпуса: серебристо-белый, черный и светло-синий.

Как iPhone, только дешевле

Судя по изображениям, инвестировать в разработку дизайна Y1 Pro LeEco или не хотела, или не могла – к примеру, с учетом многочисленных финансовых трудностей у нее вполне могло не быть на это денег. В результате у нее получилась почти идеальная копия iPhone 13, работающая на Android.

Оригинальный Apple iPhone 13

Пока неизвестно, из какого материала изготовлен корпус Y1 Pro. Основываясь на рекомендуемой цене, можно предположить, что это все же будет пластик, а не металл со стеклом, как у оригинального iPhone 13. От детища Apple новое творение LeEco отличается немного иной компоновкой заднего блока камер и существенно меньшей по размерам «челкой» – вырезом в верхней части экрана.

Ухищрения для снижения цены

Основное, на чем сэкономила LeEco, разрабатывая Y1 Pro – это центральный процессор. Здесь нет чипа Qualcomm или MediaTek, в основе смартфона лежит CPU T310 начального уровня. Он разработан компанией Unisoc, ранее известной как Spreadtrum.

Выпущенный в 2019 г. этот чип производится по 12-нанометровым нормам и сочетает в себе одно производительное ядро Cortex A75 на частоте до 2 ГГц и еще три энергоэффективных ядра Cortex A53. Их частота не превышает 1,8 ГГц. Точно такой же CPU установлен в новом смартфоне компании Meizu под названием mBlu10, анонсированном в середине января 2022 г. В том же месяце вышел смартфон Gionee 13 Pro с таким же CPU, тоже копирующий дизайн iPhone 13.

Камеры в LeEсo Y1 Pro подкачали

Сэкономить удалось и на фотокамерах. Производитель не раскрывает большую часть их спецификаций – известно лишь, что скрытый в вырезе в экране фронтальный модуль имеет разрешение 5 МП, а тыльная камера состоит из датчиков на 8 и 5 мегапикселей.

Возможности смартфона

К прочим характеристикам LeEco Y1 Pro относятся экран IPS с диагональю 6,54 дюйма и разрешением 1560х720 точек (формат HD+). Смартфон работает от батареи емкостью 4000 мАч, которая заряжается по USB-С. Установленная на него прошивка – Android 11.

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Смартфон дополнен двумя слотами под SIM-карты и лотком под накопители microSD. Поддержки сетей пятого поколения в нем нет, но модуль 4G все же в наличии, несмотря на невысокую стоимость.

Печальная история LeEco

История LeEco началась в 2004 г. Первоначально компания носила название LeTV – оно отражало сферу ее деятельности. Компания начинала с цифрового телевидения и стриминговых сервисов и добилась в этом значительных успехов.

Позже руководство нынешней LeEco увидело перспективу в выпуске телевизоров, а немного позже она добавила в каталог продукции еще и планшеты со смартфонами. Со временем компания начала разрабатывать ПО и производить собственный видеоконтент, а также под ее брендом стали собираться электросамокаты и электровелосипеды.

Гендиректор LeEco Цзя Юэтин

В 2015 г. LeEco запустила бренд Faraday Future, под которым приступила к разработке собственного электромобиля. Компания успела подготовить лишь один прототип, но после свернула всю работу в этом направлении.

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Дела у компании шли в гору вплоть до IV квартала 2016 г, когда грандиозный успех моментально сменился не менее ошеломительным обвалом. В этот период у LeEco начались финансовые проблемы, усугубившиеся в I квартале 2017 г. Глава компании Цзя Юэтин (Jia Yueting) был вынужден открыто заявить о нехватке денег и приступить к сокращению бизнеса.

Компанию LeEco в итоге погубило ее стремление закрепиться одновременно в нескольких различных сферах и выйти за пределы Китая (в частности, в Россию и в США – эти рынки были приоритетными для LeEco). Об этом Цзя Юетин написал в своем письме сотрудникам. Это привело к росту расходов и, как, следствие, к долгам.

Дошло до того, что сотрудникам LeEco начали задерживать зарплату. Многие, в частности, ключевые сотрудники, не стали это терпеть и сменили место работы.

На момент публикации материала LeEco как крупный и амбициозный вендор смартфонов давно забыта. Ее долю рынка давно разделили между собой нынешние гиганты, включая Xiaomi и Honor.