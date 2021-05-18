Безвременно погибший производитель дешевых и качественных смартфонов выпускает «Суперфон» и «супертелевизор»

LeEco после нескольких лет забвения вернулась и провела показ новинок, среди которых был смартфон под названием LeTV Super Phone. Компания намеренно скрыла все подробности о нем, показав вместе с ним гору других новинок – смарт-ТВ, умные часы, наушники, умные замки, зубные щетки, водонагреватели и кухонные вытяжки.

Возвращение LeEco

Компания LeEco, выпускавшая смартфоны и другую электронику и в 2017 г. по финансовым причинам свернувшая деятельность, вновь вернулась в бизнес. Она представила целую россыпь товаров самого разного направления, среди которых есть и умный телевизор, и новый смартфон. Премьера устройств прошла на конференции LeTV Smart Ecological Conference в Китае.

Свой новый мобильник LeEco назвала LeTV Super Phone. Она предпочла скрыть все детали о нем, показав лишь часть его корпуса, притом только спереди.

На изображении LeTV Super Phone ничем особенным не выделяется. От множества других китайских аппаратов, его отличает пока что ярко-красная кнопка включения – эту идею LeEco подсмотрела у Google и ее смартфона Pixel 3, вышедшего в 2018 г.

Оценить дизайн и возможности нового смартфона LeEco пока нельзя

Судя по единственной доступной фотографии устройства, LeTV Super Phone будет иметь изогнутый по краям экран, что тоже не является нововведением. Как именно LeEco решит вопрос с фронтальной камерой, пока неясно – справа и по центру вверху ее нет, следовательно, она может находиться в левом верхнем углу экрана, быть выдвижной и встроенной в верхний торец корпуса или просто отсутствовать.

Google Pixel 3

Все без исключения параметры LeTV Super Phone компания LeEco держит в секрете, утверждая, что его релиз состоится «очень скоро». Точные сроки отсутствуют, как и список стран, в которых этот мобильник можно будет купить.

Новый смарт-ТВ

Вернуться к производству смарт-телевизоров компания LeEco решила с моделью LeTV M65. Она не рассказала о размере его экрана, но на диагональ может указывать его название.

Известно, что дисплей LeTV M65 основан на мини-светодиодах (miniLED), как и у нового планшета Apple iPad Pro 12,9. Матрица телевизора состоит из 9216 самосветящихся светодиодов и имеет 576 независимых зон локального затемнения.

Умный телевизор LeEco

В телевизоре LeTV M65 есть поддержка технологий HDR10, улучшающей качество картинки, и МЕМС, необходимой для повышения резкости движущихся в кадре объектов. Экран смарт-ТВ имеет яркость 1000 нит и 95-процентный охват цветового пространства DCI-P3 наряду со 106-процентным покрытием пространства NTSC.

LeTV M65 поступит в продажу во второй половине 2021 г., без указания более точной даты. По информации китайского портала kjnews.eeju.com, в КНР его цена составит 6999 юаней или 80,2 тыс. руб. по курсу ЦБ на 18 мая 2021 г.

Другие новинки LeEco

LeEco, потерпевшая крах из-за стремления руководства захватить сразу несколько рынков, вернулась с целым списком новых устройств. На своей конференции она представила технику для кухни и ванной комнаты, а также смарт-часы, мониторы, беспроводные наушники, умные замки, внешние аккумуляторы и др.

LeEco постаралась сделать свой новый ассортимент максимально широким

Список новых товаров LeEco включает электрические зубные щетки, водонагреватели, духовые шкафы, кухонные плиты и др. В перечне есть и кухонные вытяжки.

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Цены на все устройства разные. Например, игровой монитор LeTV 2Q стоит 1799 юаней (20,6 тыс. руб.), детские смарт-часы – от 319 юаней (3660 руб.), зубная щетка – от 188 юаней (2155 руб.) и т.д.

Станет ли LeEco везти все (или хотя бы некоторые) свои новинки в Россию, на момент публикации материала известно не было. Компания предпринимала попытку выхода на российский рынок – в октябре 2016 г. она открыла свой первый магазин в столичном торговом центре «Атриум», и планировала запустить сеть из 500 магазинов в течение двух лет.

Наряду с умными телевизорами LeEco теперь выпускает еще и кухонную технику

Однако первый ее российский магазин стал и последним – вложив в него $1 млн, LeEco покинула «Атриум» в августе 2017 г., сославшись на высокую арендную ставку.

Уход и возвращение LeEco

LeEco была основана в 2004 г. и поначалу называлась LeTV. Она начинала с сервисов цифрового телевидения и стриминга видеоконтента и добилась в этом определенных успехов. В частности, ее стриминговый сервис Leshi пользовался большой популярностью в Китае.

На следующем этапе своего развития LeEco принялась выпускать телевизоры, как обычные, так и смарт. В дальнейшем в ее каталоге появились планшетные компьютеры и смартфоны, а затем LeEco начала запускать облачные сервисы, стала разработчиком ПО и производителем видеоконтента, плюс она добавила к своим активам производство электровелосипедов и электросамокатов.

Была даже попытка составить конкуренцию Tesla – для этого в 2015 г. она запустила бренд Faraday Future, под которым уже в январе 2016 г. был продемонстрирован первый концепт-кар. В производство автомобиль так и не отправился.

Зубные щетки теперь тоже есть в каталоге компании

Финансовые проблемы у LeEco начались в IV квартале 2016 г. и усугубились в I квартале 2017 г. Глава компании Цзя Юэтин (Jia Yueting) прямо говорил о нехватке денег.

Компанию LeEco в итоге погубило ее стремление закрепиться одновременно в нескольких различных сферах и выйти за пределы Китая (в частности, в Россию и в США – эти рынки были приоритетными для LeEco). Об этом Цзя Юетин написал в своем письме сотрудникам. Это привело к росту расходов и, как, следствие, к долгам.

В компании начались задержки с выплатами зарплат, и из нее стали уходить ключевые сотрудники, сперва американские, а затем и российские. LeEco, однако, продолжала существовать, пару раз в год выпуская новые модели беспроводных наушников. О планах по своему масштабному возвращению, как сообщал CNews, она объявила 13 мая 2021 г., рассказав о готовящейся конференции LeTV Smart Ecological Conference и назначив ее проведение на 18 мая 2021 г.