Безвременно погибший производитель дешевых и качественных смартфонов выпускает «Суперфон» и «супертелевизор»
LeEco после нескольких лет забвения вернулась и провела показ новинок, среди которых был смартфон под названием LeTV Super Phone. Компания намеренно скрыла все подробности о нем, показав вместе с ним гору других новинок – смарт-ТВ, умные часы, наушники, умные замки, зубные щетки, водонагреватели и кухонные вытяжки.
Возвращение LeEco
Компания LeEco, выпускавшая смартфоны и другую электронику и в 2017 г. по финансовым причинам свернувшая деятельность, вновь вернулась в бизнес. Она представила целую россыпь товаров самого разного направления, среди которых есть и умный телевизор, и новый смартфон. Премьера устройств прошла на конференции LeTV Smart Ecological Conference в Китае.
Свой новый мобильник LeEco назвала LeTV Super Phone. Она предпочла скрыть все детали о нем, показав лишь часть его корпуса, притом только спереди.
На изображении LeTV Super Phone ничем особенным не выделяется. От множества других китайских аппаратов, его отличает пока что ярко-красная кнопка включения – эту идею LeEco подсмотрела у Google и ее смартфона Pixel 3, вышедшего в 2018 г.
Судя по единственной доступной фотографии устройства, LeTV Super Phone будет иметь изогнутый по краям экран, что тоже не является нововведением. Как именно LeEco решит вопрос с фронтальной камерой, пока неясно – справа и по центру вверху ее нет, следовательно, она может находиться в левом верхнем углу экрана, быть выдвижной и встроенной в верхний торец корпуса или просто отсутствовать.
Все без исключения параметры LeTV Super Phone компания LeEco держит в секрете, утверждая, что его релиз состоится «очень скоро». Точные сроки отсутствуют, как и список стран, в которых этот мобильник можно будет купить.
Новый смарт-ТВ
Вернуться к производству смарт-телевизоров компания LeEco решила с моделью LeTV M65. Она не рассказала о размере его экрана, но на диагональ может указывать его название.
Известно, что дисплей LeTV M65 основан на мини-светодиодах (miniLED), как и у нового планшета Apple iPad Pro 12,9. Матрица телевизора состоит из 9216 самосветящихся светодиодов и имеет 576 независимых зон локального затемнения.
В телевизоре LeTV M65 есть поддержка технологий HDR10, улучшающей качество картинки, и МЕМС, необходимой для повышения резкости движущихся в кадре объектов. Экран смарт-ТВ имеет яркость 1000 нит и 95-процентный охват цветового пространства DCI-P3 наряду со 106-процентным покрытием пространства NTSC.
LeTV M65 поступит в продажу во второй половине 2021 г., без указания более точной даты. По информации китайского портала kjnews.eeju.com, в КНР его цена составит 6999 юаней или 80,2 тыс. руб. по курсу ЦБ на 18 мая 2021 г.
Другие новинки LeEco
LeEco, потерпевшая крах из-за стремления руководства захватить сразу несколько рынков, вернулась с целым списком новых устройств. На своей конференции она представила технику для кухни и ванной комнаты, а также смарт-часы, мониторы, беспроводные наушники, умные замки, внешние аккумуляторы и др.
Список новых товаров LeEco включает электрические зубные щетки, водонагреватели, духовые шкафы, кухонные плиты и др. В перечне есть и кухонные вытяжки.
Цены на все устройства разные. Например, игровой монитор LeTV 2Q стоит 1799 юаней (20,6 тыс. руб.), детские смарт-часы – от 319 юаней (3660 руб.), зубная щетка – от 188 юаней (2155 руб.) и т.д.
Станет ли LeEco везти все (или хотя бы некоторые) свои новинки в Россию, на момент публикации материала известно не было. Компания предпринимала попытку выхода на российский рынок – в октябре 2016 г. она открыла свой первый магазин в столичном торговом центре «Атриум», и планировала запустить сеть из 500 магазинов в течение двух лет.
Однако первый ее российский магазин стал и последним – вложив в него $1 млн, LeEco покинула «Атриум» в августе 2017 г., сославшись на высокую арендную ставку.
Уход и возвращение LeEco
LeEco была основана в 2004 г. и поначалу называлась LeTV. Она начинала с сервисов цифрового телевидения и стриминга видеоконтента и добилась в этом определенных успехов. В частности, ее стриминговый сервис Leshi пользовался большой популярностью в Китае.
На следующем этапе своего развития LeEco принялась выпускать телевизоры, как обычные, так и смарт. В дальнейшем в ее каталоге появились планшетные компьютеры и смартфоны, а затем LeEco начала запускать облачные сервисы, стала разработчиком ПО и производителем видеоконтента, плюс она добавила к своим активам производство электровелосипедов и электросамокатов.
Была даже попытка составить конкуренцию Tesla – для этого в 2015 г. она запустила бренд Faraday Future, под которым уже в январе 2016 г. был продемонстрирован первый концепт-кар. В производство автомобиль так и не отправился.
Финансовые проблемы у LeEco начались в IV квартале 2016 г. и усугубились в I квартале 2017 г. Глава компании Цзя Юэтин (Jia Yueting) прямо говорил о нехватке денег.
Компанию LeEco в итоге погубило ее стремление закрепиться одновременно в нескольких различных сферах и выйти за пределы Китая (в частности, в Россию и в США – эти рынки были приоритетными для LeEco). Об этом Цзя Юетин написал в своем письме сотрудникам. Это привело к росту расходов и, как, следствие, к долгам.
В компании начались задержки с выплатами зарплат, и из нее стали уходить ключевые сотрудники, сперва американские, а затем и российские. LeEco, однако, продолжала существовать, пару раз в год выпуская новые модели беспроводных наушников. О планах по своему масштабному возвращению, как сообщал CNews, она объявила 13 мая 2021 г., рассказав о готовящейся конференции LeTV Smart Ecological Conference и назначив ее проведение на 18 мая 2021 г.