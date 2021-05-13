Возвращается к жизни безвременно погибший производитель дешевых и качественных смартфонов

Компания LeEco, производившая недорогие смартфоны и свернувшая деятельность из-за финансовых трудностей, хочет вернуться в бизнес. Она анонсировала собственную конференцию, на которой хочет показать целый спектр гаджетов, включая смартфоны, смарт-ТВ, умные часы и наушники.

Новое начало

Компания LeEco, в прошлом крупный производитель смартфонов, объявила о своем возвращении. В 2017 г. компания свернула деятельность из-за нехватки денег и растущих долгов перед кредиторами.

LeEco – это китайская компания, основанная в 2004 г. По информации портала GizmoChina, она разослала приглашения на свою новую конференцию LeTV Smart Ecological Conference, которую намерена провести 18 мая 2021 г.

На приглашении нарисован силуэт человека в кофте с капюшоном, поднимающего правую руку в знак приветствия. Это фирменный жест основателя LeEco Цзя Юэтина (Jia Yueting), который ушел с поста председателя своей компании в 2017 г.

Приглашение на мероприятие LeEco

Также приглашение содержит надпись «Я вернулся!», что может означать возвращение как только самой компании, но и самого Цзя Юэтина.

Цзя Юэтин

Приглашение LeEco можно считать целым сборником намеков. Помимо силуэта основателя компании, на нем есть упоминание смартфонов, гарнитуры, смарт-часов, игровых контроллеров и ряда других устройств. Не исключено, что в планы компании входит их показ на грядущей конференции.

Взлет LeEco

LeEco на заре своего становления носила название LeTV. С самого начала Цзя Юэтин вынашивал планы по созданию собственной цифровой экосистемы, как у Apple.

LeEco начинала с сервисов цифрового телевидения и стриминга видеоконтента и добилась в этом определенных успехов. В частности, ее стриминговый сервис Leshi, пишет портал CGTN, пользовался большой популярностью в Китае, поскольку Цзя Юэтин не скупился на закупку прав на различный контент.

На следующем этапе своего развития LeEco принялась выпускать телевизоры, как обычные, так и смарт. В дальнейшем в ее каталоге появились планшетные компьютеры и смартфоны, которые продавались во многих странах, включая Россию.

Позже LeEco начала запускать облачные сервисы, стала разработчиком ПО и производителем видеоконтента, плюс она добавила к своим активам производство электровелосипедов и электросамокатов. Была даже попытка составить конкуренцию Tesla – для этого в 2015 г. она запустила бренд Faraday Future, под которым уже в январе 2016 г. был продемонстрирован первый концепт-кар.

Цзя Юэтин на презентации своего электромобиля

До запуска серийного производства автомобиля дело так и не дошло.

Попытка захвата российского рынка

Запуститься в России LeEco смогла спустя 12 лет с момента своего основания. Она начала свое шествие по стране с открытия фирменного магазина в столичном торговом центре «Атриум», состоявшемся 15 октября 2016 г.

В эту точку точку продаж LeEco вложила около $1 млн. В ее планы входило открытие еще 150-500 магазинов по всей России, и реализовать эту задумку компания намеревалась не позднее декабря 2018 г. В общей сложности LeEco намеревалась вложить в развитие своего бизнеса в России до $1 млрд в течение трех лет.

Казахстан хочет защитить внутренний рынок от экспансии глобальных ИТ-игроков Бизнес

Для ведения продаж в России LeEco создала дочернюю компанию LeRee, возглавил которую Виктор Сюй. Однако развитие российского бизнеса пошло совершенно не по плану. Компания так и не открыла ни одного нового магазина, ограничившись единственной точкой в «Атриуме», да и та была закрыта в августе 2017 г. по причине слишком высокой арендной ставки и минимального интереса покупателей к этому магазину.

Виктор Сюй

«На этапе запуска LeEco в России флагманский магазин бренда выполнял важную имиджевую задачу, однако на сегодня уже нет большой необходимости в дорогостоящем шоуруме в центре Москвы. Мы проанализировали поток посетителей и продажи в данной точке и пришли к выводу, что расходы на аренду магазина не оправдывают себя. В связи с этим, собственный магазин бренда решено было закрыть и сосредоточиться на продажах через партнерские ритейл-сети и интернет», – сообщил ТАСС Виктор Сюй.

Конец истории

В начале ноября 2016 г., спустя всего три недели после открытия первого и единственного российского магазина, LeEco публично заявила о больших финансовых проблемах. Лей Цзюнь разослал своим сотрудникам письмо, в котором говорилось о нехватке денег.

В январе 2017 г. LeEco устроила распродажу своих компаний, в результате которой выручила $2,44 млрд в виде инвестиций. Цзя Юэтин собирался потратить их на борьбу с китайскими гигантами Baidu, Alibaba и Tencent, а часть из них использовать для погашения долгов.

Затем LeEco опубликовала отчет за IV квартал 2016 г., в котором говорилось 40-процентном падении продаж смартфонов. В марте 2017 г. ситуация с продажами усугубилась. В компании начались задержки с выплатами зарплат, и из нее стали уходить ключевые сотрудники, сперва американские, а затем и российские. Так, в апреле 2017 г. свой пост оставил российский менеджер LeEco Антон Швейнов. «Российское представительство просто не получило того статуса в глазах китайской головной компании, на которое изначально рассчитывало, а это свело к бессмысленности все действия, ибо вся деятельность стала носить сугубо локальный местечковый характер», — сказал он, добавив, что под «местечковостью» он подразумевает «отсутствие стратегии и внятного будущего».

В июле 2017 г. китайский суд арестовал в общей сложности $183 млн, хранившиеся на счетах самого Цзя Юэтина, его жены, а также трех предприятий, связанных с LeEco. Причиной послужила невыплата процентов по кредитам. Также суд на три года заморозил его долю в акционерном капитале LeEco и бонусы, поступающие от совместного предприятия по продаже автомобилей Dasheng Technology. Дебиторская задолженность LeEco по итогам I квартала 2017 г. составила $1,4 млрд.

Неутешительный итог

Компанию LeEco в итоге погубило ее стремление закрепиться одновременно в нескольких различных сферах и выйти за пределы Китая (в частности, в Россию и в США – эти рынки были приоритетными для LeEco). Об этом Лей Цзюнь написал в своем письме сотрудникам. Это привело к росту расходов и, как, следствие, к долгам. К маю 2021 г. компания почти свернула свою деятельность, но продолжала подавать признаки жизни. например в октябре 2020 г. LeEco выпустила в КНР 65-дюймовый смарт-ТВ LeTV Zero65 за 6999 юаней (80,5 тыс. руб. по курсу ЦБ на 13 мая 2021 г.), а в январе 2021 г. она показала беспроводные наушники Letv Super Earphone Ears Pro, дизайн которых скопировала с Apple AirPods Pro.

Последняя на май 2021 года новинка LeEco

В мае 2021 г., по данным CGTN, Комиссия по регулированию ценных бумаг Китая (CSRC) запретила ряду топ-менеджеров LeEco, включая Цзя Юэтиня и финансового директора Яня Лицзе (Yang Lijie), выходить на рынок ценных бумаг. Запрет действует пожизненно и связан с рядом случаев финансового мошенничества.

Помимо этого CSRC оштрафовала Лея Цзюня на 241 млн. юаней ($36,8 млн) за мошенничество с финансами с 2007 по 2016 гг. В этот период LeEco развивала свой стриминговый сервис Leshi, но предоставляла заведомо неверную финансовую отчетность.

Добавим, что в 2019 г. Цзя Юэтин подал в США заявление о банкротстве с чистым долгом в размере $2 млрд.