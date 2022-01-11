О дешевых iPhone можно не мечтать. Названы цены на смартфоны Apple 2022 года

Apple поднимет цены на смартфоны iPhone 14. Модели 14 Pro и 14 Pro Max подорожают на $100 по сравнению с предшественниками из серии iPhone 13. В линейке не останется модели iPhone mini, плюс компания, похоже, всерьез задумалась избавиться от надоевшей всей «моноброви».

iPhone снова подорожают

Смартфоны Apple новой линейки iPhone 14 могут оказаться заметно дороже в сравнении с актуальной линейкой iPhone 13. Как пишет в своем Twitter пользователь LeaksApplePro, часто публикующий сбывающиеся прогнозы о технике Apple, компания почти определилсь с ценами на свои смартфоны новой линейки.

Озвученные расценки актуальны для рынка США. Российские цены, с максимальной долей вероятности, окажутся заметно выше.

Откроет линейку базовая модель iPhone 14 стоимостью минимум $799 (59,9 тыс. руб. по курсу ЦБ на 11 января 2022 г.). Это единственный iPhone в новой серии, цена которого не изменится – нынешний iPhone 13 продается за те же деньги.

С овальным вырезом iPhone 14 совершенно не похож на современные Android-смартфоны с круглыми отверстиями под камеру

Следом идет iPhone 14 Max, аналогов которого в линейке iPhone 13 нет. Его цена составит минимум $899 (67,4 тыс. руб.).

Старшая подсерия Pro изменений в плане состава не претерпит. Ее откроет iPhone 14 Pro стоимостью $1099 (82,3 тыс. руб.) против $999 (74,9 тыс. руб.) за iPhone 13 Pro. Что до iPhone 14 Pro Max, то за него Apple запросит от $1199 (89,8 тыс. руб.), тогда как iPhone 13 Pro Max стоит $1099.

Премьера смартфонов iPhone 14 ожидается осенью 2022 г. Начало продаж состоится в течение нескольких недель с момента анонса.

Показателей к росту нет

В итоге старшие модели поднимутся в цене на $100 (около 7500 руб.). iPhone 14 mini ждать не стоит, так как формат оказался провальным. 5,4-дюймовый iPhone 12 mini образца 2020 г., при помощи которого Apple хотела привлечь ценителей компактных смартфонов, показал крайне низкие продажи и был снят с производства раньше срока, да и iPhone 13 mini пока не может похвастаться высоким спросом.

С тыльной стороны грядущие смартфоны Apple почти не изменятся

Пока нет информации, что станет причиной столь внушительного удорожания смартфонов Apple. Компания уже убрала из комплекта почти все необходимые аксессуары, заставив пользователей тратить деньги на их покупку, а модели iPhone 13 почти не отличаются от iPhone 12 с точки зрения спецификаций. Дизайн так и вовсе идентичный – Apple ограничилась лишь новым расположением тыльных камер.

Главное изменение

Основным отличием смартфонов серии iPhone 14 от предшественников, как сообщал CNews, может стать отсутствие гигантского по меркам 2022 г. выреза в экране. Так называемая «монобровь» забирает значительную часть рабочей зоны экрана. Она появилась еще в 2017 г. с выходом iPhone X, и осенью 2022 г. она отметит свой пятилетний юбилей.

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Вариантов замены «моноброви» пока что два. Это будет или традиционный вырез круглой формы, как в большинстве современных Android-смартфонов, или горизонтально расположенное небольшое овальное отверстие. Такую теорию выдвинул пользователь Apple Lab, опубликовав в Twitter раннее изображение одного из смартфонов серии iPhone 14.

Одна из возможных замен фирменной «челки» Apple

Если рендер имеет отношение к действительности, то ждать от iPhone 14 нового дизайна не стоит. На изображении показан, судя по всему, iPhone 14 Pro, и это все тот же iPhone 13 Pro, за исключением отсутствующей «челки».

Пользователь Twitter Jeff Grossman (@Jeffrey903) опубликовал фотографию, демонстрирующую, как может выглядеть смартфон iPhone 14 в реальности. Источник снимка неизвестен, но зато на нем хорошо виден новый овальный вырез в сочетании с чрезвычайно широкими рамками экрана по всему периметру.

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В отверстии размещена хорошо заметная фронтальная камера. Она находится у левого его края – вероятно, оставшееся пространство будет отдано под сенсоры Face ID. Разговорный динамик смещен к верхней кромке лицевой панели корпуса.

Новшество, бесполезное для России

Смартфоны iPhone 14, как сообщал CNews, могут получить новый процессор и поддержку Wi-Fi 6E. Это новый высокоскоростной стандарт беспроводных сетей, работающий на частотах 2,4, 5 и 6 ГГц. Именно поддержка 6 ГГц отличает его от того же Wi-Fi 6, но в России использование этой частоты потребительскими устройствами на 11 января 2022 г. было запрещено.

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В настоящее время данная частота занята фиксированными средствами связи. В обозримом будущем ее могут отдать под строительство общедоступных сетей пятого поколения (5G), которых в России тоже пока нет.