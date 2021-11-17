Политика властей не даст россиянам использовать важнейшую особенность создаваемых iPhone 14

В России не будет работать одна из основных предполагаемых «фишек» будущих iPhone 14 – модуль Wi-Fi 6E, использующий частоту 6 ГГц. Использование этой частоты обеспечивает Wi-Fi 6E большую пропускную способность на фоне ранних версий интерфейса, в которых она не задействована. В России эта частота занята фиксированными средствами связи, а в дальнейшем ее могут отдать под строительство сетей 5G. Вопрос о судьбе 6 ГГц никак не может решиться с января 2021 г.

iPhone 14 не для России

Смартфоны линейки iPhone 14 (предварительное название), которые Apple может выпустить в 2022 г., должны получить поддержку беспроводного интерфейса Wi-Fi 6E. Об этом сообщил известный аналитик Минг-Чи Куо (Ming-Chi Kuo), знаменитый тем, что подавляющее число его прогнозов о технике Apple сбываются.

Wi-Fi 6E – это самый современный стандарт Wi-Fi. Его распространение началось в январе 2021 г. От широко используемого Wi-Fi 6 он отличается тем, что предусматривает передачу данных не только по стандартным для Wi-Fi частотам 2,4 и 5 ГГц, но также и по 6 ГГц. В России эта частота, как сообщал CNews, занята – на ней в стране работают преимущественно средства фиксированной радиосвязи и линии радиорелейной связи.

Один из вариантов дизайна будущих iPhone 14

В этой связи одна из главных на сегодняшний день особенностей, отличающих будущие iPhone 14 от нынешних iPhone 13, которые как две капли воды похожи на прошлогодние iPhone 12, в России работать, с огромной долей вероятности, не будет. Впрочем, на 17 ноября 2021 г. окончательная судьба Wi-Fi 6E в России еще не решена.

Новая частота в России нарасхват

За счет перехода на 6 ГГц стандарт Wi-Fi 6E способен обеспечить более стабильное и надежное беспроводное соединение. Это будет особенно актуально в офисных и жилых многоквартирных домах, переполненных частными беспроводными сетями, «висящими» на одних и тех же частотах, в особенности на 2,4 ГГц.

В России стандарт Wi-Fi 6E за неполный год с момента начала его распространения так и не заработал – как раз потому, что частота 6 ГГц отдана фиксированным средствам связи. Но даже, если, в теории, забрать ее у них, то на нее уже есть и другие весьма серьезные претенденты. Это операторы мобильной связи, которые в обозримом будущем планируют использовать диапазон 6-7 ГГц для строительства сотовых сетей пятого поколения (5G).

Решение по Wi-Fi 6E будет принимать Госкомиссия по радиочастотам (ГКРЧ). Еще в январе 2021 г. стало известно, что она намерена рассмотреть этот вопрос в IV квартале 2021 г. До его завершения осталось менее полутора месяцев, а дата заседания до сих пор не назначена.

Чем еще удивит iPhone 14

По данным портала Gizchina, Apple планирует реализовать в смартфонах линейки iPhone 14 целый ряд новшеств. Не менее важным, чем переход на модуль Wi-Fi 6E, станет отказ от «челки», также известной как «монобровь». Это вырез в экране, отданный под компоненты системы распознавания лица Face ID, отъедающий значительную часть полезной площади дисплея.

В настоящее время «челка», представленная еще в 2017 г. с появлением iPhone X, осталась только в смартфонах Apple – все другие производители давно отказались от этого элемента дизайна в пользу более компактных решений. Есть шанс, что в 2022 г., в год пятилетия фирменной «моноброви» Apple, наконец, возьмет с них пример.

Младшие модели могут получить экраны с более широкими рамками

Еще одним нововведением в iPhone 14 может стать подэкранный сканер отпечатков пальцев. Последним iPhone с Touch ID стал iPhone SE 2020 модельного года, но это исключительный случай, так как с 2017 г. все основные мобильники Apple поставляются без него.

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В Android-смартфонах встроенный в дисплей дактилоскоп встречается относительно часто. Однако пока это прерогатива смартфонов уровня выше среднего. В «середнячках» сканер встраивается в кнопку включения, в более бюджетных моделях он находится на задней панели, а в совсем дешевых аппаратах его нет вовсе.

Аппаратные спецификации iPhone 14 в настоящее время неизвестны. Но, если судить по последним новинкам, то есть вероятность, что Apple опять попытается удивить весь мир новым процессором и по-новому расположенными модулями камер.

Другим странам повезло значительно больше

Возвращаясь к теме Wi-Fi 6E, стоит отметить, что за пределами России распространение этой технологии идет впечатляющими темпами. Решение передать частоту 6 ГГц в использование именно в качестве основы для создания сетей Wi-Fi принято сразу в нескольких странах мира.

Впереди планеты всей были США. Эта страна приняла соответствующее решение еще в апреле 2020 г. В дальнейшем примеру Штатов последовали Великобритания, Евросоюз, ОАЭ, Чили и Южная Корея. Список стран, отдавших 6 ГГц под сети Wi-Fi, постоянно растет.

Следует отметить, что строительство сетей 5G на частотах 6-7 ГГц в России – тоже весьма непопулярное решение. Существует глобальный диапазон для таких сетей, используемый в подавляющем большинстве стран мира – 3,4-3,6 ГГц. Однако в России он занят средствами связи отечественных госструктур, и те совершенно не спешат высвобождать его. Таким образом, в России на середину ноября 2021 г. не было не только Wi-Fi 6E, но и сетей пятого поколения в международном диапазоне.