Власти США готовятся отнять у Цукерберга Instagram** и WhatsApp***

Своевременное приобретение руководством Meta* (компания признана экстремистской организацией на территории России) социальной сети Instagram** (принадлежит организации Meta, которая признана экстремистской на территории России) в 2012 г. и мессенджера WhatsApp*** (принадлежит Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена) в 2014 г. помогли его империи охватить миллиарды пользователей. Спустя более десяти лет американские власти готовятся оспорить эти сделки, заявляя, что они нарушили антимонопольное законодательство. По мнению юристов, эти сделки были незаконными, и не должны были быть одобрены и ИТ-сервисы следует отделить от основного бизнеса Meta.

Законность актива

Федеральная торговая комиссия США (FTC) готовится к судебному процессу против Meta* (компания признана экстремистской организацией на территории России), который может привести к разделению компании, пишет The Verge. Регулятор считает, что покупка Instagram** (принадлежит организации Meta, которая признана экстремистской на территории России) и WhatsApp*** (принадлежит Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена) нарушила конкуренцию, усилила контроль над цифровой рекламой и настаивает на принудительном разделении.

По информации The Verge, FTC подала антимонопольный иск против Meta в 2020 г., обвинив ИТ-компанию в том, что она получила доминирующее положение на рынке после приобретения Instagram и WhatsApp и таким образом подавила конкуренцию. Первоначально суд отклонил этот иск, но сотрудники FTC внесли изменения в исковое заявление, которое со второй попытки было принято.

Теперь Meta придется участвовать в судебном разбирательстве, в ходе которого от ИТ-компании могут потребовать принять меры, которые бы сгладили потенциальный ущерб для конкуренции от приобретения двух ИТ-платформ.

Unsplash - Brett Jordan Meta* заподозрили в незаконной покупке Instagram** и WhatsApp***

Представитель Meta Кристофер Сгро (Christopher Sgro) в комментарии The Verge выразил уверенность в том, что покупка ИТ-компанией Meta ИТ-сервисов Instagram и WhatsApp сыграла на руку потребителям. «Спустя более 10 лет после того, как FTC рассмотрела и одобрила эти сделки, и несмотря на большое число доказательств того, что наши ИТ-сервисы конкурируют с YouTube, TikTok, X, iMessage и многими другими, комиссия ошибочно продолжает утверждать, что ни одна сделка не была завершена, а ИТ-платформы должны быть наказаны за внедренные ими инновации», — отметил он.

Meta (ранее известная как Facebook**** до 28 октября 2021 г.) — это американская транснациональная холдинговая ИТ-компания, которая управляет технологическим конгломератом и расположена в Калифорнии. Она является материнской организацией для Facebook, Instagram, WhatsApp и Reality Labs. Meta считается одной из самых дорогих ИТ-компаний в мире и входит в число «большой пятерки» в сфере информационных технологий США, наряду с Amazon, Alphabet (владеет Google), Apple и Microsoft. Основной источник дохода компании — продажа рекламных мест на своих платформах. Кроме того, Meta предлагает различные ИТ-продукты и услуги, такие как Facebook Messenger, Facebook Watch и Facebook Portal.

Причины для беспокойства

Согласно заключению окружного суда США от 2024 г., внутренние коммуникации показывают, что до 2012 г. Марк Цукерберг (Mark Zuckerberg) нервничал из-за Instagram. Он описывал Facebook как очень отсталый и говорил, что ему очень страшно от того, как быстро растет Instagram.

По тогдашним словам Цукерберга, приобретение Instagram и других стартапов поможет Meta нейтрализовать потенциального конкурента и защитить основные сценарии использования от потери, утверждалось в материале на The New York Times.

В Meta также опасались, что мессенджеры могут превратиться в полноценные социальные сети, как это произошло в Азии с такими ИТ-сервисами, как Line и WeChat. Один из руководителей Meta буквально сказал, что идея превращения WhatsApp в социальную сеть не дает ему спать каждую ночь.

Последствия проигрыша в суде

Если суд встанет на сторону FTC, Meta может быть вынуждена отделить как Instagram, так и WhatsApp от своего бизнеса, что станет огромным потрясением не только для компании, но и для всего ландшафта социальных сетей.

Несмотря на это выиграть дело будет непросто, ведь для этого FTC нужно будет доказать, что стратегия Meta непосредственно вредила конкуренции или потребителям, а это высокая планка. К тому же, как пишет The Wall Street Journal, Марк Цукерберг лично подался в лоббизм и уже трижды посещал Белый дом с момента возвращения туда Дональда Трампа (Donald Trump). Хотя раньше эти двое враждовали, а новый президент даже угрожал посадить Цукерберга в тюрьму, в 2025 г. директор Meta всячески угождает Трампу, жертвует ему деньги, а также снимает видео и раздает интервью, в которых рассказывает о своих невыразимых страданиях при Джо Байдене (Joe Biden). Если Цукерберг добьется лояльности у президента США, это может помочь урегулировать иск в пользу Meta и оставить Instagram и WhatsApp в составе ИТ-компании Meta.

*Meta (компания признана экстремистской организацией на территории России).

**Instagram (принадлежит организации Meta, которая признана экстремистской на территории России).

***WhatsApp (принадлежит Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

****Facebook (принадлежит организации Meta, которая признана экстремистской на территории России).