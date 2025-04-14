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Индексная книга (каталог) CNews*
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Meta Facebook Video Facebook Watch



14.04.2025 Власти США готовятся отнять у Цукерберга Instagram** и WhatsApp*** 1
29.06.2021 Как скачать видео из Facebook 3
14.07.2014 История провала многолетнего проекта WebRTC 1

Публикаций - 3, упоминаний - 5

Meta и организации, системы, технологии, персоны:

Google LLC 11903 1
Cisco Broadsoft UC 56 1
Dialogic Corp 92 1
Mavenir 16 1
Cisco Systems 5141 1
Microsoft Corporation 24773 1
Apple Inc 12224 1
Meta Platforms - Facebook 4456 1
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5688 1
Oracle Corporation 6745 1
Adobe Systems 1559 1
Polycom - Поликом Россия - Поликом Раша 404 1
Plug-in - Плагин - Независимо компилируемый программный модуль 725 1
RDS - Remote Desktop Services - Технология поддержки сред удаленных рабочих столов 296 1
H.264, H.263, MPEG-4 Part 10, AVC (Advanced Video Coding) - лицензируемый стандарт сжатия видео 1283 1
Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 12882 1
H.265 - HEVC - High Efficiency Video Coding - высокоэффективное кодирование видеоизображений 180 1
GIPS - Global IP Solutions 19 1
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 20951 1
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Видеосервис - Видеохостинг - Медиасервисы - Over the Top (OTT) - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр - Интернет-кинотеатр - Медиаприставка - Video as a Service (VaaS) - видео как сервис - Виртуальный кинозал - Домашний кинозал 2949 1
Видеоконтент - видеоролик - видеозапись - видеоизображение - видеоблог - video content - video blog 7467 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 67958 1
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VoIP - Voice over IP - IP-телефония - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8251 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 30260 1
Сетевое оборудование - Gateway - Интернет-шлюз - Сетевой шлюз - Аппаратный маршрутизатор 2743 1
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 8230 1
SIP - Session Initiation Protocol - Session Initiated Protocol - Протокол установления сеанса 998 1
OpenSource software - Открытое программное обеспечение - Свободное программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 7592 1
Браузер - Веб-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 9324 1
VoLTE - Voice over LTE - Технология передачи голоса по сети LTE на IP Multimedia Subsystem (IMS) 1076 1
Google Chrome - браузер 1579 2
Apple Safari - браузер 860 2
Mozilla Firefox - браузер 1894 2
Google Talk - Google Chat 159 1
Microsoft Internet Explorer (IE, MSIE) - Интернет Эксплорер - браузер 1096 1
Microsoft Silverlight - Smooth Streaming 165 1
Google Hangouts - Google VideoChat - мессенджер 75 1
Cisco Webex - WebEx Communications - Intranets.com 207 1
Google YouTube - Видеохостинг 2792 1
Google Chrome OS - Google Chromebox 370 1
Microsoft Edge - браузер 1998 1
Apple iPhone 6 4863 1
Opera Browser - Браузер 1024 1
Google WebRTC - Web Real Time Communications - Стандарт передачи потоковых аудио, видеоданных и контента от браузера и к браузеру в режиме реального времени 168 1
Свириденко Андрей 98 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52432 2
Россия - РФ - Российская федерация 147350 1
Великобритания - Лондон 2390 1
Системный администратор - System administrator - ИТ-администратор - Системное администрирование - День Сисадмина - День системного администратора - последняя пятница июля 1265 1
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14799 1
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 6319 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 04.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1353021, в очереди разбора - 759242.
Создано именных указателей - 172936.
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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