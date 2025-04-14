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Meta Facebook Video Facebook Watch
|14.04.2025
|Власти США готовятся отнять у Цукерберга Instagram** и WhatsApp*** 1
|29.06.2021
|Как скачать видео из Facebook 3
|14.07.2014
|История провала многолетнего проекта WebRTC 1
Meta и организации, системы, технологии, персоны:
|Google LLC 11903 1
|Cisco Broadsoft UC 56 1
|Dialogic Corp 92 1
|Mavenir 16 1
|Cisco Systems 5141 1
|Microsoft Corporation 24773 1
|Apple Inc 12224 1
|Meta Platforms - Facebook 4456 1
|Nokia Corporation - Nokia Oyj 5688 1
|Oracle Corporation 6745 1
|Adobe Systems 1559 1
|Polycom - Поликом Россия - Поликом Раша 404 1
|США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52432 2
|Россия - РФ - Российская федерация 147350 1
|Великобритания - Лондон 2390 1
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