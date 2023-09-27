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Цифровизация Внедрения
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Мобильное приложение для осмотра вагонов снижает затраты на 20%

Цифровизация процесса осмотра вагонов уменьшает затраты предприятия на сопровождение отбраковки на 20%, а время осмотра – на 65%. Такие данные привел руководитель проекта ИТ-компании UMNO.digital Алексей Бочков.

Этих результатов удалось добиться при внедрении ИТ-решения «Осмотр вагонов» в компании «Нефтетранссервис», которое позволило уменьшить количество ошибочно назначенных браковок. В результате снизили затраты на ремонт и простой, а также сократили время на осмотр вагонов. Об этом CNews сообoщили представители UMNO.digital.

Особенность ИТ-решения в том, что информация аккумулируется в приложении, сотрудникам больше не нужно пересылать фотографии по электронной почте. В акте автоматически отображаются время и координаты осмотра. Замеры и неисправности, которые вводит сотрудник, подкрепляются фотографиями и геометками. С актом и фотографиями быстрее и проще разбраковать вагон и вернуть его на линию. Такой алгоритм позволяет оперативно решать ситуации, когда вы не согласны с результатами осмотра.

Алексей Бочков также отметил, что на предприятии улучшился контроль качества осмотра. Приложение позволяет не только выявлять необоснованный перевод вагонов в нерабочий парк и оспаривать результаты браковки, но и менять вид назначенного ремонта, выбирать вагоны для аренды, разрешать споры с контрагентами.

«Когда мы создавали приложение, то ставили задачу снизить издержки при разбраковке вагонов, сделать процесс прозрачным и оперативным, – сказалАлексей Бочков. – Мы поняли, что оно будет полезно также при покупке, аренде и коммерческом осмотре вагонов».

В приложении доступна аналитика, которая позволит компаниям принимать решения об аренде вагонов и определять их пригодность для конкретного груза. Пользователи смогут фиксировать состояние поступившей техники, избежать споров о повреждениях и снизить объем претензионной работы.

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UMNO.digital (ООО «Умные цифровые решения») – ИТ-компания, предлагает цифровые решения для промышленных предприятий и транспортной отрасли. UMNO.digital реализует проекты, направленные на цифровизацию вагоноремонтных предприятий, автоматизацию транспортной инфраструктуры промышленных площадок и оптимизацию бизнес-процессов любой сложности. В сфере интересов компании технологии индустрии 4.0: цифровые двойники предприятий, машинное обучение, промышленный интернет вещей, роботизация.

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