UMNO digital вступила в «Руссофт» — крупнейшее объединение разработчиков российского ПО

ИТ-компания UMNO digital присоединилась к ассоциации разработчиков программного обеспечения «Руссофт». Участие в команде лидеров ИТ-индустрии страны позволит следить за трендами, обмениваться экспертизой и устанавливать деловые связи, укреплять ИТ-бренд и представлять технологии компании на мировом рынке. Об этом CNews сообщили представители UMNO digital.

Ассоциация объединяет более 350 ИТ-компаний численностью свыше 85 тыс. сотрудников. «Руссофт» оказывает поддержку разработчикам и содействует развитию российского ИТ-рынка.

Совместные решения участников ассоциации развивают технологии и продвигают российские ИТ-продукты на глобальном рынке. В планах сотрудничества – взаимодействие с профильными ведомствами, институтами и компаниями.

Сергей Иващенко, руководитель направления продуктового маркетинга UMNO digital: «Мы рады присоединиться к команде экспертов ИТ-отрасли. Участие в ассоциации – возможность вести диалог с единомышленниками и запускать совместные проекты. Готовы делиться с коллегами опытом в разработке решений для цифровой трансформации промышленных предприятий».

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UMNO digital (ООО «Умные цифровые решения») – ИТ-компания предлагает цифровые решения для промышленных предприятий и транспортной отрасли. UMNO. digital реализует проекты, направленные на цифровизацию вагоноремонтных предприятий, автоматизацию транспортной инфраструктуры промышленных площадок и оптимизацию бизнес-процессов любой сложности. В сфере интересов компании технологии индустрии 4.0: цифровые двойники предприятий, машинное обучение, промышленный интернет вещей, роботизация.

«Руссофт» - объединение компаний-разработчиков программного обеспечения России. Ассоциация объединяет более 350 ИТ-компании со штатом более 85 тыс. сотрудников. «Руссофт» представляет всю индустрию разработки ПО в России. Ключевые направления деятельности – продвижение интересов компаний-разработчиков программного обеспечения на государственном уровне, оказание содействия участия в программах импортозамещения, предоставление ИТ-компаниям возможностей для выхода на глобальный рынок.