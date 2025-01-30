«Райтек ДТГ» озвучил тренды в автоматизации производства на 2025 год

Эксперты системного интегратора для промышленности «Райтек ДТГ» выделили ключевые тренды на рынке автоматизации производства, которые будут актуальны для российских промышленных предприятий и ИТ-компаний и получат развитие в 2025 г. Об этом CNews сообщили представители «Райтек ДТГ».

Тренд 1. Разработка промышленными заказчиками собственных цифровых продуктов

Клиенты осознают, что не все задачи можно решить с помощью типовых вендорских решений. Для повышения конкурентоспособности заказчики начинают заниматься разработкой собственных ИТ-продуктов как для оптимизации производства, так и для ключевых бизнес-процессов. Это позволяет более эффективно справляться с вызовами и требованиями быстро меняющегося рынка.

Тренд 2. Переход на «1С:ERP» в корпоративном сегменте

Активный переход на отечественные решения «1С:ERP» увеличивает спрос на квалифицированную поддержку и экспертизу, открывая новые перспективы для интеграторов и команд, занимающихся внедрением.

По прогнозам экспертов «Райтек ДТГ» в ближайшие два-три года переход на «1С:ERP» станет актуальным трендом для большинства отечественных компаний enterprise-сегмента, и это приведет к реализации масштабных корпоративных проектов на данной платформе.

Тренд 3. Учет особенностей гособоронзаказа (ГОЗ) при реализации проектов автоматизации

Ряд отечественных предприятий обслуживают потребности оборонного сектора, что также является драйвером автоматизации. Учитывая специфические требования и стандарты, связанные с госзаказами, компании должны адаптировать свои решения для эффективного выполнения проектов в этой области. ИТ-компании, способные предложить конкурентные решения, соответствующие требованиям оборонного сектора, будут иметь преимущества на рынке.

Антон Кулаев, управляющий партнер «Райтек ДТГ» выделил также и другие стратегические тренды в ИТ-отрасли: «Во-первых, цифровизация на базе «1С» и IoT позволит автоматизировать сбор и анализ данных для оперативного управления. А оснащение систем на базе «1С» модулями искусственного интеллекта (ИИ) поможет эффективно прогнозировать отказы оборудования и оптимизировать производственные циклы. Интеграция платформы «1С» с моделированием процессов в цифровых двойниках позволит тестировать новые стратегии и обеспечит более эффективное управление ИТ-инфраструктурой».