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«Райтек ДТГ» озвучил тренды в автоматизации производства на 2025 год

Эксперты системного интегратора для промышленности «Райтек ДТГ» выделили ключевые тренды на рынке автоматизации производства, которые будут актуальны для российских промышленных предприятий и ИТ-компаний и получат развитие в 2025 г. Об этом CNews сообщили представители «Райтек ДТГ».

Тренд 1. Разработка промышленными заказчиками собственных цифровых продуктов

Клиенты осознают, что не все задачи можно решить с помощью типовых вендорских решений. Для повышения конкурентоспособности заказчики начинают заниматься разработкой собственных ИТ-продуктов как для оптимизации производства, так и для ключевых бизнес-процессов. Это позволяет более эффективно справляться с вызовами и требованиями быстро меняющегося рынка.

Тренд 2. Переход на «1С:ERP» в корпоративном сегменте

Активный переход на отечественные решения «1С:ERP» увеличивает спрос на квалифицированную поддержку и экспертизу, открывая новые перспективы для интеграторов и команд, занимающихся внедрением.

По прогнозам экспертов «Райтек ДТГ» в ближайшие два-три года переход на «1С:ERP» станет актуальным трендом для большинства отечественных компаний enterprise-сегмента, и это приведет к реализации масштабных корпоративных проектов на данной платформе.

Тренд 3. Учет особенностей гособоронзаказа (ГОЗ) при реализации проектов автоматизации

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Ряд отечественных предприятий обслуживают потребности оборонного сектора, что также является драйвером автоматизации. Учитывая специфические требования и стандарты, связанные с госзаказами, компании должны адаптировать свои решения для эффективного выполнения проектов в этой области. ИТ-компании, способные предложить конкурентные решения, соответствующие требованиям оборонного сектора, будут иметь преимущества на рынке.

Антон Кулаев, управляющий партнер «Райтек ДТГ» выделил также и другие стратегические тренды в ИТ-отрасли: «Во-первых, цифровизация на базе «1С» и IoT позволит автоматизировать сбор и анализ данных для оперативного управления. А оснащение систем на базе «» модулями искусственного интеллекта (ИИ) поможет эффективно прогнозировать отказы оборудования и оптимизировать производственные циклы. Интеграция платформы «1С» с моделированием процессов в цифровых двойниках позволит тестировать новые стратегии и обеспечит более эффективное управление ИТ-инфраструктурой».

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