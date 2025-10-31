Получите все материалы CNews по ключевому слову
Дегтярев Юрий
СОБЫТИЯ
Дегтярев Юрий и организации, системы, технологии, персоны:
|Apple Inc 12555 1
|МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 13996 1
|Nokia Corporation - Nokia Oyj 5737 1
|Rosan Finance - Розан Файнэнс - Экспресс Кард 16 1
|1С 8883 1
|МегаФон 9770 1
|ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9148 1
|Мосгортранс ГУП 127 1
|Правительство Москвы - Дептранс Москва - ДТиРДТИ Москва - Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы 225 1
|Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 1023 1
|Кирьянов Иван 1 1
|Нуралиев Борис 294 1
|Россия - РФ - Российская федерация 155245 2
|Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18424 2
|Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 45394 1
