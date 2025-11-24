Разделы

Главгосэкспертиза России и ГК «Экзон» интегрируют платформы для создания общего цифрового контура

Платформа управления строительными проектами «Экзон» (входит в группу компаний «Экзон») и «Единая цифровая платформа экспертизы» (ЕЦПЭ), развиваемая Главгосэкспертизой России, объявили о работе по интеграции своих систем. Этот шаг направлен на создание единой среды данных для всех участников строительного процесса.

Интеграция позволит автоматизировать передачу данных и документов между процессами экспертизы и строительства, что значительно сократит временные издержки по согласованию проектной документации и инженерных изысканий. Участники строительного процесса смогут в режиме «одного окна» управлять как согласованием проекта через ЕЦПЭ, так и процессом строительства через цифровую платформу «Экзон».

«Динамичное развитие ЕЦПЭ, которая в этом году отметила пятилетие, демонстрирует готовность строительного рынка к глубокой цифровизации. На сегодняшний день на платформу загружено уже более 250 тыс. проектов, а общее количество пользователей превышает 78 тыс. человек. Интеграция с «Экзон» станет логичным продолжением развития ЕЦПЭ как основного инструмента управления проектом на первичном этапе жизненного цикла объекта», – отметил заместитель руководителя центра цифровой трансформации Главгосэкспертизы России Александр Перепелица.

Ключевые выгоды от интеграции: сквозной цифровой поток: исключение дублирования данных и ручного ввода при передаче информации из экспертизы в стадию строительства; сокращение сроков: ускорение процессов за счет автоматизированного взаимодействия между системами; повышение прозрачности: все участники проекта получают актуальный статус по каждому этапу – от заключения экспертизы до хода строительных работ; единая среда данных: снижение количества ошибок и формирование целостной цифровой истории объекта.

Павел Каштанов, «Синтеллект»: С ростом доверия компаний к ИИ мы видим все больше областей его применения в проектах СЭД
Цифровизация

«Для «Экзон» партнерство с ЕЦПЭ – это стратегический шаг, который позволяет клиентам начинать работу с проектом еще на самой ранней, ключевой стадии, – отметил Денис Колов, коммерческий директор платформы «Экзон». – Мы объединяем два мощных цифровых контура, чтобы дать отрасли возможность управлять всем жизненным циклом объекта строительства эффективно и без потерь данных. Это новый уровень зрелости цифрового строительства в России».

Интеграция ЕЦПЭ и «Экзон» находится в активной фазе разработки. Параллельно на ЕЦПЭ ведутся работы по созданию личного кабинета администратора, что в комплексе значительно повысит функциональность платформы.

