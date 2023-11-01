Exon выпускает новый модуль Exon.ИСР

Облачная платформа для автоматизации строительства Exon представляет новый модуль для управления структурой строительных работ Exon.ИСР. Главные особенности нового модуля — многопользовательский режим и возможность собирать фактуру непосредственно с рабочей площадки, настраиваемый ролевый доступ. Об этом CNews сообщили представители Exon.

Многопользовательский режим позволяет использовать решение нескольким сотрудникам одновременно: от прораба до менеджера и генерального директора. Информация будет доступна соответственно с назначенной пользователю ролью.

Прямой сбор информации с площадки призван собирать детальную отчетность от исполнителей, определять зависимости и дедлайны и планировать дальнейшие работы.

Решение предоставляет множественные сценарии автоматических отчетов и аналитики для всех уровней руководства: проектных менеджеров, руководителей и вышестоящих организаций. На выходе решение предлагает детальную отчетность по всему проекту, простое управление командой, включая подрядные организации, и легкое управление финансами.

Модуль Exon.ИСР входит в экосистему для управления строительными процессами Exon и направлен на создание прозрачной структуры работы и контроль каждого этапа: от определения базового плана до оперативного выявления просроченных задач и подробной аналитики.

Наряду с Exon.ПИР, Exon.ИТД, Exon.Стройконтроль и другими модуль разработан для прогнозируемого управления строительными процессами, контроля работ на всех этапах, детального планирования и своевременной отчетности.

«Модуль ИСР — надежное решение для планирования строительных проектов в и управления ими в рамках Exon. Процессы приобретают систему и становятся прозрачнее,» - сказал Роман Соломатин, руководитель направления Exon Gaskar Group.

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Exon — единая экосистема для взаимодействия всех участников строительства, включая заказчиков, проектировщиков, подрядчиков и контролирующие органы. С 2016 г. платформа помогла построить более 2800 объектов. Решение объединяет более 18 тыс. пользователей.