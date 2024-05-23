«СКБ Контур» и «Аметист Капитал» договорились о реализации инициатив в области импортозамещения

Соглашение подписали генеральный директор «СКБ Контур» Михаил Сродных и генеральный директор «Аметист Капитал» Андрей Тян. В рамках партнерства компании будут разрабатывать новые цифровые продукты, которые помогут отечественным компаниям не зависеть от зарубежного программного обеспечения. Об этом CNews сообщили представители СКБ Контур.

Михаил Сродных, генеральный директор «СКБ Контур»: «Сотрудничество с «Аметист Капитал» открывает новые возможности для укрепления технологического суверенитета страны. Уверены, что объединение усилий поможет разработать сервисы и решения, востребованные в условиях современной digital-экономики».

Стороны договорились об исследовании инициатив, направленных на цифровую трансформацию бизнес-процессов, реализации проектов, связанных с робототехникой и искусственным интеллектом, разработке инструментов мониторинга и анализа данных, модернизации цифровой инфраструктуры на базе отечественного ПО. Также планируется взаимодействие по вопросам модернизации цифровой инфраструктуры современными технологиями, программными продуктами и услугами.

Андрей Тян, генеральный директор «Аметист Капитал»: «Стратегическое партнерство — важный шаг в сфере цифровизации промышленности и других отраслей бизнеса. Сотрудничество с СКБ Контур позволит объединить знания и наработки в данной области, выявить потребности российских компаний в отечественных цифровых продуктах».

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«Аметист Групп» объединяет инвестиционный фонд «Аметист Капитал», строительные компании и организации, инновационные сервиcы и ИT-продукты. В портфеле группы реализация уникальных и знаковых объектов, возводимых с применением технологий информационного моделирования и цифровых сервисов для строительства. Флагманский продукт компании — система управления проектами «Экзон» — лидер отечественного ПО для цифровизации строительства по итогам 2023 г.

СКБ Контур — группа компаний, которые развивают экосистему для бизнеса «Контур», инвестируют в образование, инфраструктуру и ИT-сообщество. Ключевые направления бизнеса «СКБ Контур» — ЭДО, бухгалтерия, электронная подпись и онлайн-кассы. Выручка за 2023 г. составила 32,6 млрд руб. Каждый третий бизнес в России пользуется решениями экосистемы. «Контур» — экосистема для бизнеса, которая помогает тратить меньше времени на рутину, а общение с госорганами и поставщиками делает проще и прозрачнее. В портфеле «Контура» — интернет-отчетность и онлайн-бухгалтерия, сервисы для ЭДО и работы с маркировкой, облачный товароучет и онлайн-кассы, проверка контрагентов, решения по обеспечению информационной безопасности, электронные подписи для любых задач. Все сложное зашито в алгоритмах сервиса, чтобы директора, бухгалтеры, юристы не тратили время на изучение законов, а развивали свое дело.Контур вкладывается в развитие профессионального ИT-сообщества. Один из новых проектов — создание научно-образовательного центра «Акселератор ИТ-компетенций» (АКСИТ), который будет готовить специалистов для высокотехнологичных секторов экономики.