Получите все материалы CNews по ключевому слову
Аметист Групп Gaskar Group Аник лаб Exon Экзон Экспло Платформа цифровой эксплуатации
УПОМИНАНИЯ
|22.08.2025
|Решения ГК «Экзон» используют при строительстве и эксплуатации кампусов мирового уровня 1
Аметист Групп и организации, системы, технологии, персоны:
|Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3282 1
|Россия - ПФО - Башкортостан - Уфа 1200 1
|Россия - УФО - Челябинская область - Челябинск 1650 1
|Россия - ПФО - Татарстан - Иннополис 594 1
|Россия - РФ - Российская федерация 152314 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1379745, в очереди разбора - 738397.
Создано именных указателей - 181555.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.