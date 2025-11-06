Новые возможности для строителей: в «Экзон» представили справочник работ и расширенную аналитику

Платформа для управления строительством «Экзон» сделала обновление в работе модуля «Иерархической структуры работ» (ИСР). У модуля появились справочники работ и расширенные аналитические возможности, позволяющие больше не вводить огромное количество работ вручную и стандартизировать всю терминологию. Об этом CNews сообщили представители ГК «Экзон».

Справочник работ – это единая база, состоящая из: определенных стандартизированных активностей внутри проекта (видов работ), которых в системе насчитывается более 1500; функциональных назначений или категорий объектов, к которым будет применимы определенные виды работ. Их можно выбирать из 18 вариантов, например: жилье, спорт, образование, здравоохранение и т.д.

Как это работает на практике

Скорость и точность планирования: теперь пользователи не вводят работы вручную, а выбирают их из выпадающего списка, что исключает ошибки и обеспечивает единообразие терминологии.

Глубокая аналитика: каждая позиция в справочнике имеет уникальный ID, что позволяет в режиме реального времени агрегировать данные по всем графикам, где она применяется. Это создает прозрачную и целостную картину по портфелю проектов.

Данное решение служит «дорожной картой» реализации любого проекта.

«Мы постоянно дорабатываем систему для удобства пользователей. Мы открыты к улучшениям и изменениям, ведь они позволяют повысить эффективность работы, — отметил руководитель направления ИСР и Аналитики «Экзон» Роман Соломатин. — Новые функции — это не просто новые кнопки в интерфейсе. Это целенаправленный уход от рутины. Мы экономим самое ценное — время и интеллектуальные ресурсы наших специалистов, освобождая их от бумажной работы и позволяя сконцентрироваться на тех задачах, которые требуют профессиональной экспертизы и напрямую влияют на результат проекта».

Другие ключевые улучшения платформы «Экзон», внедренные в последнее время

Гибкость и персонализация: пользователи получили возможность сохранять персональные настройки отображения данных в графиках и применять их ко всем доступным проектам.

Детализация комментариев: к каждой работе или вехе теперь можно добавлять несколько комментариев разного типа (причины отклонений, компенсирующие мероприятия), что помогает анализировать текущую ситуацию и своевременно принимать необходимые меры, не допуская длительных простоев.

Прозрачность изменений: все связи работ со справочником теперь фиксируются в истории изменений, обеспечивая полный аудит действий.

Управление трудовыми ресурсами: внедрен Справочник специальностей, который можно привязывать к работам. Это позволяет детализировать планирование и учет фактических трудозатрат, указывая конкретные специальности рабочих.

Автоматизация отчетности: реализован мощный механизм экспорта отчетов, который автоматически формирует данные по фактическим объемам, трудозатратам, срокам, проценту готовности, отклонениям и компенсирующим мероприятиям.