Разделы

ПО Софт Цифровизация
|

Решения ГК «Экзон» используют при строительстве и эксплуатации кампусов мирового уровня

Платформа цифровой эксплуатации «Экспло» (входит в ГК «Экзон») вошла в перечень особо значимых проектов в рамках деятельности Индустриального центра компетенций «Строительство» по замещению зарубежных цифровых решений, что подтверждено решением Правительственной комиссии. Об этом CNews сообщили представители ГК «Экзон».

«Экспло» уже внедрено в трех кампусах мирового уровня в Нижнем Новгороде, Челябинске и Уфе, строящиеся в рамках федерального проекта «Создание сети современных кампусов». Уже завершаются работы по интеграции решения в МГТУ имени Н. Э. Баумана. Также платформа применяется на базе существующих зданий в ВУЗах: университет «Иннополис» и НИУ МГСУ. Все эти проекты нацелены на создание инновационной образовательной среды по всей стране.

Строительные компании, которые возводят эти кампусы, используют следующие продукты платформы «Экспло» в своей работе:

Цифровой паспорт объекта капитального строительства (ОКС) — программное обеспечение, позволяющее управлять жизненным циклом зданий на основе технологий информационного моделирования (ТИМ).

– Цифровая приемка — автоматизированный инструмент, который обеспечивает контроль качества строительства и ввода объектов в эксплуатацию. С помощью этой технологии возможно выявлять и устранять недостатки на этапе строительства.

– Цифровая эксплуатация – автоматизированная система управления содержанием ОКС c применением ТИМ. Предназначена для автоматизации процессов мониторинга состояния инженерного оборудования, оптимизирует процесс организации работ по регламентному обслуживанию и позволяет обрабатывать информацию о критичных инцидентах в работе инженерных систем, контролировать факт выполнения работ и качество оказываемых услуг.

Артем Натрусов, вице-президент по ИТ «Евраза»: В металлургии выживут только предприятия с низкой себестоимостью
цифровизация

По данным внутренней аналитики, внедрение данных решений помогает снизить расходы на экстренные ремонты инженерных систем на 50% и уменьшить затраты на техническое обслуживание до 10%. Это позволяет эффективнее реализовывать бюджетные средства и создать инфраструктуру нового поколения.

Работа платформы «Экспло» способствует достижению целей нацпроекта «Молодежь и дети», в рамках которого к 2036 г. планируется построить 40 кампусов по всей России.

«Современные кампусы — это не просто здания, а сложные инфраструктурные экосистемы, где безопасность и надежность являются критически важными. Внедрение платформы «Экспло» позволяет не только минимизировать риски на этапе эксплуатации, но и обеспечить долгосрочную надежность объектов. Мы создаем цифровую основу, которая превращает каждое решение в осознанный шаг. Это не просто замещение зарубежных технологий, это новый стандарт, где качество и безопасность становятся неотъемлемой частью образовательной инфраструктуры будущего», — отметил Александр Гелик, генеральный директор платформы «Экспло».

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Илья Батай, ИТ-директор банка «Синара»: На рынке появляются отдельные независимые решения, но в промышленных масштабах использовать их пока страшно

Россия готовится к выпуску десятков тысяч фотошаблонов для современных микросхем

Обзор: Управление облачной инфраструктурой 2025

Власти отказались от импортозамещения ПО в фармацевтике. Имеющегося достаточно

Обзор: Системы управления ИТ-инфраструктурой

ФСБ ликвидировала сеть узлов связи украинских мошеннических колл-центров

Конференции

IT Elements 2025

Цифровизация финансового сектора

Оптимизация цифровой инфраструктуры и ПАК 2025
Показать еще

CNewsMarket

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

Техника

Лучшие бесплатные приложения-пульты для телевизора: выбор ZOOM

Лучшие роботы-пылесосы стоимостью до 30 000 рублей: хиты продаж

За какие функции и характеристики телевизора нужно платить в 2025 году

Показать еще

Наука

Ученые воссоздали ключевой этап зарождения жизни — они выяснили, как живые клетки возникли из неживой материи

Крошечный метеорит поставил под сомнение хронологию происхождения целой Солнечной системы

Как почти 7000 плотин смогли сместить Северный полюс Земли?
Показать еще
IT Elements 2025 IT Elements 2025

erid:

Рекламодатель:

ИНН/ОГРН:

Сайт: