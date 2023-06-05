Подписание соглашения между «Росатом», «Сисофт девелопмент» и «Аметист групп»

Импортозамещение – это новый виток развития ИТ-отрасли. Такую позицию Игорь Орельяна Урсуа, исполнительный и технический директор АО «Сисофт девелопмент», озвучил, выступая на ежегодной конференции «Цифровая индустрия промышленной России» (ЦИПР), прошедшей в Нижнем Новгороде с 31 мая по 2 июня 2023 г. на территории выставочного центра «Нижегородская ярмарка».

ИТ-конференция ЦИПР – одна из самых важных российских площадок, обеспечивающих эффективный диалог представителей промышленности, профессионалов отрасли, оборонного комплекса и венчурных инвесторов. Делегация компании «Сисофт девелопмент» приняла участие в нескольких мероприятиях конференции.

Игорь Орельяна Урсуа выступил спикером панельной дискуссии «ПО для промышленности и коммерческого сектора. Год спустя» с участием представителей Госкорпорации «Росатом», компании «Ростелеком» и других организаций в сфере производства и ИТ.

Эксперты отметили, что на фоне высокой степени готовности российских решений, в некоторых направлениях превосходящих зарубежные аналоги, и динамичного перехода с зарубежного софта на отечественные продукты ряда промышленных, финансовых, ИТ-компаний определенную долю рынку в формате «пиратства» или параллельного импорта по-прежнему занимают иностранные производители.

Игорь Орельяна Урсуа, исполнительный и технический директор АО «Сисофт девелопмент»: «Спрос на российские решения чрезвычайно высок, и, судя по всему, в следующие два-три года будет продолжать расти. Наше программное обеспечение является более эффективным и перспективным, чем зарубежные аналоги, но, несмотря на это, было крайне сложно входить на уже занятый иностранным ПО рынок. Теперь, когда зарубежные компании покинули его, мы можем внедрять свое программное обеспечение и обеспечить устойчивое развитие. В то же время в некоторых отраслях, например, в строительной, мы отмечаем, что, несмотря на всеобщую ориентированность на импортонезависимость и огромную помощь государства, остаются крупные компании, которые ищут какие-то предлоги, чтобы сохранить иностранное ПО – это и некоторые девелоперы, и определенные дочки крупных нефтегазовых компаний. Отдельно нужно отметить, что у небольших компаний, которым сложно перейти на отечественные продукты, существуют объективные трудности, связанные с необходимостью единовременного финансирования перевооружения. Для малого и среднего бизнеса, потребителей инженерного ПО необходима системная господдержка».

Действующие комплексные системы моделирования на базе продуктов «Сисофт девелопмент», nanoCAD и Model Studio CS были представлены на стендах «Газпром ЦПС», а также в составе продукта управления строительством Exon и других решений – на стенде инвестиционно-строительной компании «Аметист групп». Стенд посетили Премьер-министр России Михаил Мишустин и заместитель председателя Правительства России Дмитрий Чернышенко.

Также на полях конференции состоялось подписание трехстороннего меморандума о намерениях сотрудничества между АО «Сисофт девелопмент», госкорпорацией «Росатом» и ООО «Аметист групп».

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Дмитрий Парамонов, директор программы по развитию продукта АЭС госкорпорации «Росатом»: «“Сисофт девелопмент” – наш постоянный и надежный партнер в создании и совершенствовании импортонезависимых решений для проектирования сложных инженерных объектов. Нам также интересен опыт “Аметист групп”, связанный с созданием и внедрением ИТ-продуктов в сфере строительства. Подобная консолидация ресурсов (в первую очередь – интеллектуальных) расширяет потенциал наших компаний».

Андрей Тян, генеральный директор фонда «Аметист кэпитал»: «Подписание этого соглашения – важный шаг для развития и укрепления позиций отечественного ПО, в том числе на международной арене. Уже для 80% ИТ-решений существуют российские аналоги, и благодаря совместной работе этот показатель будет только расти. Уверен, наш опыт инвестиционных проектов в сфере строительства и создания передовых ИТ-технологий будет полезен партнерам. С глобальной цифровизацией никто не может справиться в одиночку, для этого нужно объединяться ведущим игрокам отрасли».

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АО «Сисофт девелопмент» – разработчик программного обеспечения для рынка САПР в области машиностроения, промышленного и гражданского строительства и архитектуры – более 30 лет занимается разработкой, поставкой и внедрением инженерного программного обеспечения (ПО), его спецификацией под нужды заказчика, формированием технических требований к внедряемым системам, обучением работе с ПО и инженерными данными, а также предоставляет услуги в области анализа бизнес-процессов, связанных с созданием и использованием инженерных решений. Компания успешно объединяет опыт мировых и собственных разработок, создавая технологии для российского рынка.