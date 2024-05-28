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«СКБ Контур» и «Аметист Капитал» договорились о реализации инициатив в области импортозамещения

«СКБ Контур» и «Аметист Капитал» подписали соглашение о стратегическом партнерстве. Компании планируют развивать проекты, связанные с модернизацией цифровой инфраструктуры страны.

Соглашение подписали генеральный директор «СКБ Контур» Михаил Сродных и генеральный директор «Аметист Капитал» Андрей Тян. В рамках партнерства компании будут разрабатывать новые цифровые продукты, которые помогут отечественным компаниям не зависеть от зарубежного программного обеспечения.

Михаил Сродных, генеральный директор «СКБ Контур», сказал: «Сотрудничество с «Аметист Капитал» открывает новые возможности для укрепления технологического суверенитета страны. Уверены, что объединение усилий поможет разработать сервисы и решения, востребованные в условиях современной digital-экономики».

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Стороны договорились об исследовании инициатив, направленных на цифровую трансформацию бизнес-процессов, реализации проектов, связанных с робототехникой и искусственным интеллектом, разработке инструментов мониторинга и анализа данных, модернизации цифровой инфраструктуры на базе отечественного ПО. Также планируется взаимодействие по вопросам модернизации цифровой инфраструктуры современными технологиями, программными продуктами и услугами.

Андрей Тян, генеральный директор «Аметист Капитал», сказал: «Стратегическое партнерство — важный шаг в сфере цифровизации промышленности и других отраслей бизнеса. Сотрудничество с «СКБ Контур» позволит объединить знания и наработки в данной области, выявить потребности российских компаний в отечественных цифровых продуктах».

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