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Платформа Smartis совместно с сервисом «Яндекс Недвижимость» запустили продукт postview-аналитики

Smartis и «Яндекс Недвижимость» объявили о совместной интеграции для анализа post-view конверсий действий пользователя на ресурсах площадки. Компании представили инструмент, который позволяет застройщикам видеть полную воронку: от просмотра карточки объекта на площадке до визита, звонка и сделки. Этот шаг призван помочь переосмыслить подход к медиапланированию ресурса. До недавнего времени такие взаимодействия оставались вне поля зрения застройщиков.

По мнению разработчиков, продукт должен закрыть аналитический разрыв, который образовался у российских девелоперов, оценивающих эффективность классифайда и медийных размещений по прямым лидам — звонкам и заявкам. Тогда как путь клиента в недвижимости длиннее и сложнее.

В Smartis отмечают, что покупатели часто используют классифайды для первичного знакомства с проектами и сравнения вариантов. Но при этом не совершают целевых действий сразу. Если покупатель, изучив проект на классифайде и не оставив заявок, придет в офис продаж, то застройщик не узнает, что ключевым касанием стала площадка. Так было до появления интеграции.

«Наша задача — показать застройщикам полный путь клиента. Чтобы девелоперы могли принимать решения на основе полных данных. Интеграция с «Яндекс Недвижимостью» позволила нам соединить поведение пользователей на сайте, в мобильном приложении сервиса с CRM застройщика — это критично в cookie-less мире», — отметил Игорь Балашов, основатель и CEO платформы Smartis.

Postview-аналитика фиксирует просмотр объекта на «Яндекс Недвижимости», добавление в избранное и связывает эти действия с визитом в офис продаж или звонком, а также с фактом заключения ДДУ или брони. Позволяет выявить сделки, которые ранее не учитывались за сервисом «Яндекс Недвижимость», потому что не сопровождались прямыми звонками.

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Технологии идей

Модель протестировали на реальной кампании с ГК «Основа». Благодаря интеграции «Яндекс Недвижимости» и Smartis девелопер смог отследить полный путь пользователя, включая просмотр объекта, добавление в избранное и связать их с визитами в офис продаж и итоговыми сделками. Застройщик увидел в пять раз больше конверсий по сравнению с традиционной моделью оценки, основанной на кликах. ДРР за четыре месяца упал с 18,5% до 3,8%, а число визитов в офисе продаж оказалось в два раза выше, если учитывать именно postview-касания.

«Раньше мы не видели касания, которые происходят до звонка — а ведь классифайд часто используется как площадка для знакомства с проектами. Postview-аналитика помогла нам глубже понять поведение пользователей. Это подтвердило нашу гипотезу: требовать от площадки исключительно целевых обращений — значит ограничивать собственные возможности», — сказал Андрей Чупрасов, Head of digital в ГК «Основа».

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