ИИ оказался пригодным для разгона процессоров Intel, в которых такая опция заблокирована на программном уровне. Все работает на чипах без литеры К в индексе, обозначающей разблокированный множитель. Такие CPU часто стоят немного дешевле оверклокерских, и новое открытие может сделать их суперпопулярными.

Нейросети для оверклокинга

Процессоры Intel с аппаратно заблокированным множителем оказались пригодны к разгону, несмотря на то, что множитель в них блокирован именно для борьбы с оверклокингом. Как пишет портал Tom’s Hardware, это ограничение, присутствующее в чипах Intel годами, удалось обойти при помощи нейросетей.

Процессоры Intel делятся на несколько подвидов, и особняком стоят модели с литерой К в своем названии, например, Core i9-14900K и более новый Core Ultra 270K Plus. Эта буква является указанием на разблокированный множитель, а это означает, что процессор можно разгонять, притом легально – он заточен под оверклокинг с завода.

В то же время процессор Core i9-14900, имея почти идентичное название, такой опции лишен, и разогнать его привычными средствами нельзя. Именно это ограничение и обошли специалисты портала Hardware 360, призвав на помощь искусственный интеллект.

Компиляция и декомпиляция

Суть эксперимента Hardware 360 заключалась в декомпиляции двух версий BIOS для материнских плат компании ASRock, для чего и использовалась нейросеть, в данном случае ChatGPT Astra. Одна версия имеет активированную встроенную функцию SkyOC для разгона процессора, у другой она отключена.

Сгенерировано ИИ Нейросети научились разгонять процессоры

При помощи ИИ эксперты портала не просто разобрали прошивки на байты, но и нашли в них часть кода, отвечающую за активацию и работу SkyOC. Также нейросеть помогла им модифицировать этот код для создания совершенно новой прошивки BIOS, которая позволяет разгонять процессоры Intel с заблокированным множителем (без литеры К).

Работа SkyOC основывается на увеличении базовой частоты процессора (BCLK). По умолчанию она составляет 100 МГц и напрямую влияет на итоговую частоту CPU, работая в паре с множителем.

Для примера, если повысить BCLK всего на 5 МГц, то есть всего лишь до 105 МГц, то суммарная тактовая частота процессора увеличится сразу на 5%.

Назад, в прошлое?

Не исключено, что сгенерированная при помощи нейросети прошивка BIOS может работать пока что только со старыми процессорами Intel. Связано это с историей самой технологии SkyOC, которая берет свое начало в 2016 г.

В тот период ASRock выпустила несколько материнских плат со SkyOC внутри, на которых можно было принудительно разгонять процессоры Intel семейства Skylake с заблокированным множителем. Работало все через корректировку BCLK за счет размещенных на материнских платах независимых генераторов тактовой частоты.

Intel такое самоуправство совершенно не понравилось. Она потребовала от ASRock прекратить развитие SkyOC, и та послушалась. Позже вышло обновление BIOS, отключившее эту функцию на всех поддерживавших ее материнских платах.

Intel дополнительно подстраховалась – в ее новых процессорах с заблокированным множителем есть микрокод, блокирующий попытки разгона.

Работы еще много

Судя по всему, работа над новой прошивкой, позволяющей разгонять процессоры Intel с заблокированным множителем, находится на одном из начальных этапов, и масштабное ее тестирование еще впереди. Также разработчики пока не сообщают, какие именно процессоры Intel теперь можно разгонять.

К моменту выхода материала Intel никак не комментировала потенциальное возвращение технологии SkyOC. Но даже если творение Hardware 360 докажет свою работоспособность, далеко не факт, что это ударит по финансам Intel. Как выяснил CNews, разница в цене между оверклокерскими и обычными процессорами одной линейки часто не так уж высока, а иногда она и вовсе равна нулю.

К примеру, на момент выхода материала упомянутые чипы Core i9-14900 и Core i9-14900K стоили в России абсолютно одинаково. В сети DNS каждый из них продается по 52,3 тыс. руб.