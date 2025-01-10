Свыше 80 тыс. километров кабеля произвели столичные промышленники при поддержке города

В 2024 г. столичные заводы со статусом промышленного комплекса изготовили более 80 тыс. километров кабеля. Об этом сообщил министр правительства Москвы, руководитель городского Департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов.

«Кабельная промышленность занимает важное место в экономике столицы. В 2024 г. кабельные заводы со статусом промышленного комплекса изготовили свыше 80 тыс. километров продукции. Достигать таких результатов, сохранять передовые позиции на рынке и устойчиво развиваться предприятиям отрасли помогает всесторонняя поддержка города. Трем ведущим производителям кабельной продукции присвоен статус промышленного комплекса, который дает значительные налоговые льготы. Компании также могут арендовать землю под локализацию предприятия по льготной ставке рубль в год, заключить офсетный контракт, воспользоваться программой льготного инвесткредитования и другими мерами поддержки», — сказал Анатолий Гарбузов.

Сегодня в кабельно-проводниковой сфере Москвы занято около 20 предприятий, которые выпускают инновационные специализированные изделия для энергетического комплекса, индустриального сектора, транспортной, телекоммуникационной, строительной и космической отраслей.

Компания со статусом промышленного комплекса «Спецкабель» с начала 2024 г. изготовила более 40 тыс. километров кабельной продукции разного назначения, сохранив итоговые показатели 2023 г. При помощи города завод в 2024 г. расширил парк специализированного оборудования, что позволило увеличить численность персонала почти на 20%. Компания наладила работу трех новых производственных линий и машины среднего волочения.

«В настоящий момент мы ведем 20 новых высокотехнологичных разработок по медным и оптическим кабелям. Кроме того, в этом году мы создали и освоили серийное производстве шести новых групп кабелей, а также выполнили около 15 уникальных спецзаказов в том числе для вновь осваиваемых направлений различных отраслей промышленности», – сказал вице-президент предприятия Сергей Лобанов.

Один из старейших московских заводов «Москабельмет» в 2024 г. нарастил объем производства кабельной продукции почти на 10%, изготовив около 40 тыс. километров изделий. В 2022 г. компании присвоили статус промышленного комплекса, что позволяет ей получать ряд льгот и налоговых преференций.

«Сохранение позиции в наше время – одна из ключевых задач для промышленных предприятий. При неизменной поддержке города мы не сбавляем темп и успешно работаем на благо столицы и всей России. Сегодня наша продукция широко востребована в различных отраслях, включая строительство, транспорт, энергетику», – отметил генеральный директор группы компаний Павел Моряков.

Москва — крупнейший индустриальный и научно-инженерный центр России. Сегодня в столице работает более 4,5 тыс. промышленных предприятий. Поддержка города позволяет им строить новые и модернизировать существующие промплощадки, привлекать дополнительные инвестиции и значительно снижать налоговую нагрузку. При содействии Московского Фонда поддержки промышленности и предпринимательства компании привлекают льготные инвесткредиты.

С 2016 г. предприятиям присваивают статус промышленного комплекса, который позволяет получать льготы и налоговые преференции. Снижена региональная ставка налога на прибыль, налог на имущество уменьшен вдвое, а земельный — на 80%. Сэкономленные средства компании инвестируют в собственное развитие. Они обновляют оборудование, строят дополнительные цеха, расширяют ассортимент и увеличивают объемы производства.

Также столица объявила электронные конкурсы на заключение двух офсетных контрактов на поставку кабельно-проводниковой продукции для нужд Московского метрополитена. По их условиям город приобретет более 39 тыс. километров изделий в течение 10 лет.