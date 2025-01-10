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Индексная книга (каталог) CNews*
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Моряков Павел



10.01.2025 Свыше 80 тыс. километров кабеля произвели столичные промышленники при поддержке города 1
13.03.2024 Столичный промышленный комплекс поставил кабельную продукцию для модернизации инфраструктуры МЦД 1
13.10.2023 Московский производитель кабельной продукции «Москабельмет» получил 15 новых патентов на свои разработки 1
16.04.2021 Когда роботы заменят человека на производстве 1
29.03.2021 Конференция CNews «ИТ в промышленности 2021» состоится 6 апреля 1
24.09.2020 Aripix Robotics поставит промышленных роботов «Москабельмету» 1
17.01.2017 3i Technologies создал для МКМ профессиональную систему анализа бизнес-среды 1

Публикаций - 7, упоминаний - 7

Моряков Павел и организации, системы, технологии, персоны:

МКМ - Москабельмет ГК - Завод Москабель - МосИТЛаб 33 6
UIPath 101 2
Biocad - Биокад 78 2
МегаФон 8805 1
Citrix Systems 812 1
EPAM Solutions - EPAM Systems - Effective Programming for America 411 1
ММК Информсервис 51 1
Promt - Промт 293 1
3iTech - 3i Technologies - ДСС Лаб 39 1
Aripix Robotics - Арипикс Роботикс 2 1
InfoQubes - Инфо-Кьюбс 7 1
8213 1
АФК Система - Segezha Group - Сегежа Групп - Сегежский ЦБК - Сегежабумпром - Сегежский целлюлозно-бумажный комбинат - Segezha Packaging - Сегежская упаковка 139 2
НЛМК - Новолипецкий металлургический комбинат 265 2
Нанолек - биофармацевтическая компания 13 2
МОСГАЗ 42 2
Дом.РФ - ЩЛЗ - Щербинский лифтостроительный завод - Московский электромеханический завод №9 - Московский лифтостроительный завод - Московский опытно-экспериментальный лифтостроительный завод 51 2
PepsiCo - Pepsi Bottling - Пепсико 204 1
ММК - Магнитогорский металлургический комбинат - Магнитогорский меткомбинат 246 1
Правительство Москвы - ДИиПП Москва - Департамент инвестиционной и промышленной политики и предпринимательства города Москвы 354 3
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 2802 2
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2499 2
Правительство Москвы - ДЭПиР Москва - Департамент экономической политики и развития города Москвы - Комплекс экономической политики и имущественно-земельных отношений столицы 234 2
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1902 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3046 1
ВЭБ.РФ - ФРП РФ - Фонд развития промышленности - РФТР ФГАУ - Российский фонд технологического развития 163 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 65954 4
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 30684 4
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance 5294 3
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 13361 2
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов - Digital Process Automation, DPA - Программные роботы 5341 2
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 5778 2
Индустрия 4.0 - Четвёртая промышленная революция - Индустрия X.0 - Цифровая трансформация - Smart Manufacturing - Умное производство - Технологии умного производства - Цифровое производство 583 2
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50399 2
Multi‑Touch - Multitouch - Мультитач - Touch Screen - TouchPad - Тачпад - Тачскрин - Тачфон - функция сенсорных систем ввода (сенсорный экран, сенсорная панель) - пальцеориентированный интерфейс 6044 2
Машинное зрение - Видеоаналитика - VCA - Video Content Analysis - IVS - Intelligent Video Surveillance - IVA - Intelligent Video Analytics - Видеораспознавание 258 2
Машинное зрение - Компьютерное зрение - Техническое зрение - CV - Computer Vision - Machine Vision - Robot Vision - Intelligent Vision Systems - Artificial Vision 1559 2
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 13100 2
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10155 2
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 4991 2
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 12738 2
PM - Project Management - PMP - Project Management Professional - PPM - Project & Portfolio Management - Профессионал в управлении проектами - Системы управления проектами - Проектное управление - Проектный офис - Project Tracker 3064 2
MES - Manufacturing Execution System - Управление производствами и ремонтами 751 1
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 4481 1
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 3685 1
B2C - Business-to-consumer - Бизнес для Потребителя 1007 1
QR-код - QR code - Quick Response Code - Код быстрого реагирования 1700 1
Process Mining - Процесс Майнинг - Процессная аналитика - глубинный анализ процессов 216 1
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 6766 1
SCADA - Supervisory Control And Data Acquisition - ПАК сбора данных и диспетчерского контроля - АСУ ТП 397 1
Task Mining - технология отслеживания, фиксации и анализа действий пользователя на рабочей машине 44 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19280 1
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Smart технологии - Смартизация - Интеллектуальные технологии 8555 1
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 15715 1
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 4095 1
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МКМ - Москабельмет ГК - APS Infimum 4 1
Citrix Virtual Apps and Desktops 29 1
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Заянц Илья 46 2
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Миронов Юрий 23 1
Любимов Алексей 30 1
Писаренко Максим 1 1
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Гарбузов Анатолий 46 1
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Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24080 1
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 7489 1
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 8647 1
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты, Медикаменты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 4360 1
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Торговля оптовая - Wholesale trade 1176 1
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HRM - Training management system, TMS - Система управления деятельностью по обучению - Coaching - Коучинг - Обучение сотрудников - Повышения компетенций персонала - Профессиональное развитие сотрудников и организация обучения персонала 1873 1
Управленческая отчётность - Внутренняя отчетность - Управленческий учёт - Management Reporting - Management Accounting 728 1
Социальная инженерия - Человеческий фактор - Human factor - Человеческие ошибки 2400 1
Молекула - Molecula 1065 1
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность - первое воскресенье сентября - профессиональный праздник работников нефтяной и газовой промышленности 2438 1
Здравоохранение - Биотехнология - Biotechnology - Биоинженерия - Bioengineering - Биологическая инженерия - Biological Engineering - Биоинформатика - Bioinformatics 477 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 3931 1
Субсидия - Subsidium - Субсидирование - выплаты, предоставляемые за счёт государственного или местного бюджета, а также выплаты из специальных фондов для юридических и физических лиц, местных органов власти, других государств 1074 1
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - Правообладатель - Интеллектуальная собственность - Intellectual Property - пиратство 4654 1
Trademark - Торговая марка - Товарный знак - Торговый знак 3544 1
Транспорт - Железнодорожная отрасль - Железная дорога - Железнодорожная инфраструктура - Железнодорожный транспорт - Железнодорожные перевозки - День железнодорожника первое воскресенье августа - Railway 2388 1
Льготы - определённые преимущества, дополнительные права, полное или частичное освобождение от выполнения установленных правил, обязанностей, или облегчение условий их выполнения 1308 1
CNews ИТ в промышленности 5 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8131 1
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 2006 1
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1335413, в очереди разбора - 773325.
Создано именных указателей - 166143.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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