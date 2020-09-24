Aripix Robotics поставит промышленных роботов «Москабельмету»

Aripix Robotics, резидент кластера передовых производственных технологий фонда «Сколково», до конца 2020 г. установит на московском заводе ГК «Москабельмет» трех промышленных роботов. Автоматизация затронет два непрерывных производственных процесса: загрузку металла в прессы и намотку кабеля.

Два робота-манипулятора Aripix A1 заменят шестерых рабочих, выполняющих тяжелую и рутинную работу по загрузке металла в прессы. Еще один робот консольного типа Aripix D1 возьмет на себя выполнение рутинной операции по укладке готового кабеля в корзины, облегчив труд трех рабочих.

Ранее в этом году Aripix Robotics автоматизировала на московском заводе ГК «Москабельмет» подачу металла в плавильную печь.

Андрей Спиридонов, основатель и генеральный директор Aripix Robotics, сказал: «Разрабатывая роботизированные комплексы для предприятий, мы используем самые современные технологические решения и стараемся максимально учесть производственные условия и требования наших заказчиков. Роботы-манипуляторы Aripix A1 оснащены системой компьютерного зрения – они самостоятельно определяют ориентацию заготовок в пространстве и рассчитывают оптимальную траекторию движения. Специальные механизмы захвата учитывают особенности материала и геометрическую форму заготовок и могут крепко удерживать и перемещать их в прессы. Оснащенный специальными датчиками робот консольного типа Aripix D1 исключит перекручивание кабеля, а автоматически настраивающийся механизм подачи позволит ему укладывать кабель с точностью 0,5 мм. Мы также сделали максимально интуитивно понятный сенсорный дисплей для управления машинами, так что операторы будут легко и продуктивно работать с нашими роботами».

Павел Моряков, генеральный директор ГК «Москабельмет», сказал: «В начале 2020 г. на московском заводе ГК “Москабельмет” компания Aripix Robotics автоматизировала один из ключевых процессов – подачу металла в плавильную печь. Благодаря этому мы исключили простои, повысили качество и увеличили объем выпускаемой продукции. Мы также снизили вредное воздействие производства на здоровье рабочих. Опираясь на успешный опыт, мы рады продолжить сотрудничество с компанией Aripix Robotics, доверив ей автоматизацию еще двух важных участков нашего производства. Мы уверены, что внедрение современных технологий на предприятиях группы повысит надежность и увеличит срок службы нашей продукции, улучшит условия работы сотрудников и позитивно повлияет на качество жизни людей».

Юрий Миронов, проектный менеджер кластера передовых производственных технологий фонда «Сколково», сказал: «Разработка отечественных робототехнических комплексов и их внедрение на производственных предприятиях относятся к стратегическим задачам развития российской экономики, которые кластер передовых производственных технологий фонда “Сколково” определяет для себя как приоритетные. Основными стимулами развития роботизации на промышленных предприятиях являются повышение производительности и качества, снижение затрат и обеспечение безопасности труда, а также повышение доступности робототехнических решений. Необходимо отметить, что в этом году, в условиях распространения коронавирусной инфекции, безопасность труда приобрела особое значение для устойчивого функционирования предприятий. Уровень роботизации российской промышленности по оценкам аналитиков сильно отстает от мирового уровня, но можно уверенно заявить, что разработки резидентов “Сколково” востребованы рынком и создают возможности для успешной роботизации российских предприятий».