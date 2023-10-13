Московский производитель кабельной продукции «Москабельмет» получил 15 новых патентов на свои разработки

«Москабельмет», участник отечественного рынка кабельно-проводниковой продукции в 2023 г. получил 15 новых свидетельств по регистрации прав интеллектуальной собственности. Об этом сообщил министр правительства Москвы, руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики, входящего в Комплекс экономической политики и имущественно-земельных отношений Москвы, Владислав Овчинский.

«В Москве созданы благоприятные условия для открытия и развития производств. Различные спецстатусы, субсидии, инвесткредиты и другие меры поддержки дают производителям значительные налоговые льготы, что позволяет направлять вырученные средства в собственное развитие, расширение продуктовой линейки, разработку современных решений и получение патентов на них. Так, с начала текущего года один из ведущих кабельно-проводниковых производителей «Москабельмет» получил еще 15 таких свидетельств. Теперь у предприятия более 60 патентов на изобретения и полезные модели, на товарные знаки и программное обеспечение», – сказал Владислав Овчинский.

В числе новых запатентованных разработок силовой кабель с защитной светоизлучающей оболочкой, оптический сенсорный кабель для проведения мониторинга состояний при нефте- и газодобыче, кабель с гофрированной броневой оболочкой, который обладает высокой механической прочностью. Также специалисты компании разработали и запатентовали способ и систему автоматизированного контроля качества талькирования кабеля.

Еще четыре патента получены за ИТ-решения, которыми занимается входящее в группу компаний предприятие «МосИТЛаб».

Так, здесь разработали программный комплекс контроля качества технологических процессов «Сокол» и систему «ОРДЕР 3.0», предназначенную для регистрации обращений арендаторов, заказа внутренних услуг, оформления и контроля пропусков на посетителей и транспорт. А также прикладное решение «1С»: «КоМод», которое помогает автоматизировать и интегрировать математические расчеты с данными информационной системы управления предприятия, и программу APS INFIMUM, позволяющую создавать планы производства предприятия путем расчета оптимальной последовательности операций.

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«Мы также получили патенты на два товарных знака «ФОСД» и «ФОСТ». Это большая группа продукции, в которую входят аппаратура для наблюдения и контроля электричества, оптико-волоконные кабели, оптические приборы и инструменты, измерительные приборы, устройства для обработки информации. Наша компания продолжит увеличивать число собственных патентов и не планирует сбавлять темпы. Уже сейчас поданы новые заявки на получение патентов на два изобретения», – сказал генеральный директор группы компаний Павел Моряков.

В 2020 г. предприятие вошло в список российских системообразующих предприятий. В 2022 г. компания «Москабельмет» получила статус промышленного комплекса, что дает ей значительные налоговые льготы от города и позволяет инвестировать сэкономленные средства в оборудование и инфраструктуру.