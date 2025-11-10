В Москве растет производство кабельной продукции

С января по сентябрь 2025 г. выпуск кабельно-проводниковых изделий в столице увеличился на 7,2% по сравнению с тем же периодом 2024 г. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы в правительстве Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

«Сегодня в кабельно-проводниковой промышленности работают около 20 предприятий столицы, где заняты примерно три тысячи специалистов. Благодаря поддержке, которую город оказывает по поручению мэра Москвы Сергея Собянина, компании увеличивают мощности, расширяют ассортимент и наращивают выпуск продукции. Так, с января по сентябрь 2025 г. производство кабельно-проводниковых изделий выросло на 7,2% по сравнению с тем же периодом 2024 г.», – сказал Максим Ликсутов.

Изделия столичных кабельных заводов востребованы во многих отраслях промышленности, в энергетическом комплексе, транспортном, телекоммуникационном, строительном, космическом и других секторах.

«Правительство Москвы уделяет особое внимание развитию промышленности. Сегодня производителям доступно более 20 эффективных мер поддержки, включая программу льготного инвесткредитования, налоговые преференции и другие инструменты, благодаря которым компании увеличивают выпуск продукции. Например, при поддержке столицы одно из предприятий планирует запуск нового кабельного завода в Москве общей площадью 33 тыс. кв. м», – сказал министр правительства Москвы, руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов.

На создание нового производства «Спецкабель» получил льготный инвестиционный кредит при содействии Московского Фонда поддержки промышленности и предпринимательства. Инвестор привлек по сниженной процентной ставке около 3,2 млрд руб.

Столичному предприятию «Москабельмет» в 2022 г. был присвоен статус промышленного комплекса, что дает ему право на налоговые льготы. Сэкономленные средства направляются на модернизацию и расширение завода. Благодаря разработке новых видов продукции номенклатура кабелей увеличилась на 10 тыс. позиций, в том числе за счет новой линейки судовых, нефтегазовых и кабелей управления. Устойчивость развития компании и ее растущий вклад в экономический сектор столицы подтверждается показателями: так, по итогам 2024 г. чистая выручка производителя достигла 51,6 млрд руб.