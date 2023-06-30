Как искусственный интеллект обучит сотрудников и сэкономит деньги?

С начала 2023 г. несколько глобальных компаний сообщили о сокращении сотрудников и их замене на искусственный интеллект. По разным оценкам, это порядка 120 тыс. человек. Под оптимизацию попадают преимущественно менеджеры, маркетологи, юристы, программисты.

Тенденцию подхватили и в России. В то же время в нашей стране по достоинству оценивают участие «живых» сотрудников в развитии предприятий. Именно поэтому машинный интеллект применяют в большей степени для обучения, нежели для замены. Об одном из таких кейсов сообщил CNews CEO&Founder компании ServiceGuru Сергей Горбунов.

Его компания уже имела платформу для обучения и мотивации персонала. Основная задача сервиса – победить текучку, сократить время адаптации и повысить качество работы сотрудников. К нему были подключены такие сети общепита как «Тануки», «Кофемания», White Rabbit Family, «Farш», Vasilchuki (обновленный формат «Чайхоны №1»), а также другие игроки из индустрии гостеприимства.

Весной 2023 г. в компании с помощью чат-бота с искусственным интеллектом ChatGPT разработали курс подготовки официантов, который можно разместить на этой платформе.

«Эксперты нашей лаборатории R&D сразу поняли, что появление новых технологий позволит существенно поменять подходы к созданию онлайн-курсов в ресторанной сфере. Плюс нам было важно своими руками пройти путь создания курса, чтобы понять, насколько этот формат может быть применим для текущих реалий», – сказал Горбунов.

Весь контент, тексты и аттестационные тесты были созданы машиной. Человек только формировал запросы на языке «робота» (промты) и верстал итоговый курс.

Состав этого курса направлен на повышение компетенций у официантов. Он включает в себя такие уроки как обращение, подготовка к обслуживанию гостей, взаимодействие с посетителями, завершение услуги, финальное обращение и некий «экзамен» для проверки знаний из 25 вопросов. Суммарная продолжительность – два дня.

Весь курс визуализирован: его можно смотреть в формате видео-лекции. Для этого дополнительно задействовали нейросети Midjourney (для генерации изображений) и HeyGen (для создания видео). Если упрощенно, официанты смогли смотреть на платформе лекции робота-ментора, который двигал губами и воспроизводил мимику человека, озвучивая сформированные тезисы.

Это первый в мире курс для отрасли, полностью разработанный искусственным интеллектом. Безусловно, в процессе его создания не обошлось без сложностей. Как технических, так и связанных с человеческим (все-таки) фактором.

Так, регистрация в сервисах, использующих искусственный интеллект, потребовала определенных временных затрат, поскольку все они не поддерживаются в России. То есть подписку можно было оформить только с через перевод денег с зарубежной платежной системы.

«Далее, к нашему сожалению, сыграла роль гордость создателей курса: они не могли признать поражения в «битве» с машиной и пытались в процессе что-то переделать или улучшить, хотя такой задачи перед ними не стояло. К тому же надо было добиться эффекта: получать строго определенный формат материалов. А это требовало от людей-экспертов качественного подбора и эффективной отстройки промптов», – сказал Горбунов.

Еще была сложность с алгоритмизацией аттестационных тестовых вопросов под каждую компанию в отдельности – ведь везде своя специфика. Но это удалось привести в соответствие задачам в кратчайшие сроки.

В итоге технологии ИИ позволили сэкономить время и деньги. Бюджет на создание онлайн-курса составил около 5,5 тыс. руб. Для сравнения, работа эксперта без использования чат-бота и реальные видеосъемки обошлись бы как минимум в 30 тыс. руб. К тому же, если раньше создание курса занимало два-три рабочих дня, то с помощью ИИ при идеально подобранных «настройках» это заняло всего четыре часа.

До финала дошли 100% учеников, а обратная связь была только положительной, подчеркивает автор проекта.

Как объединялись ИТ-инфраструктура, бизнес-процессы и команды «Утконоса» и «Ленты Онлайн» CNews Analytics

«Конечно, курс от человека мог бы учитывать гораздо больше нюансов, быть более детальным и отвечать на большее количество вопросов ученика. В общем он был бы в большей степени сделан в perfect-формате. Но в век скорости информации, когда основной девиз «лучше сделать быстро, чем лучше», небольшие погрешности не несут существенного влияния на качество подаваемого материала. И, не скрою, даже не будут замечены», – сказал Горбунов.

Первый курс предоставлялся на бесплатной основе. И эксперимент вдохновил команду на будущие проекты.

ОС много — реестр один. 10 правил, как выбрать надежную российскую операционную систему Импортонезависимость

«Искусственный интеллект теперь можно использовать при создании других обучающих продуктов. Мы планируем масштабировать наш опыт, разрабатывая курсы для сотрудников из других сфер бизнеса. Это может быть, например, сегмент фастфуда, ретейл и вообще любое направление, где используется клиентоцентричный подход», – сказал Горбунов.

ChatGPT стал главной темой в мире технологий. Эта разработка компании OpenAI изменила многие процессы в бизнесе, маркетинге, образовании.

Сейчас ИИ становится активным участником образовательного процесса, а студенты используют технологию для выполнения домашних заданий, сдачи экзаменов, написания дипломных работ. При этом надо понимать, что в этом случае идет отказ от развития собственных умственных способностей. Возможно, скоро сложится ситуация, когда работодатели начнут отдавать предпочтение тем, кто учился самостоятельно.

С другой стороны, при грамотном использовании «машины» она станет проводником в новые профессии, поможет прокачивать умения и развивать новые скиллы. Не исключено, что появятся целые видеохостинги, где обучающие программы будут разрабатывать и записывать нейросети и чат-бот, объединенные в экосистему.

Стремительное развитие ИИ повлияет и на образовательные программы. Преподаватели начнут делать акцент на понимании информации, и недостаточно будет просто зазубривать материал. В цене будут мягкие навыки: способность к анализу, критическое и системное мышление. А педагоги смогут отдавать боту рутинные операции, чтобы оптимизировать время для других задач.

EdTech активно тестирует возможности нейросетей. Например, «Университет 2035» использует софт, который превращает запись голосов студентов в текст. ИИ будут использовать и образовательные учреждения, чтобы найти применение ChatGPT в студенческих работах. Такие программы уже разрабатывают в Стэнфордском и Принстонском университетах.

Если говорить про HR Tech, то он способен повысить эффективность всех процессов работы с кадрами. От поиска релевантного сотрудника, оценки его навыков до автоматизации связанных с наймом процессов.

ИИ может помочь выстроить цифровую экосистему, которая будет охватывать некоторые HR-процессы. К примеру, работать с резюме, публиковать вакансии, собирать отклики на них. А еще – создавать индивидуальные тестовые задания и проверять их, снимая со специалистов рутинные задачи. Это позволит эффективно организовать бизнес-процессы и принять верное решение о найме с холодным расчетом.