500% за два года: аксессуары для ПК вытесняют товары красоты из топа продаж в регионах

Сбербанк и MPSTATS представили аналитический обзор российского рынка e-commerce. По данным исследования, традиционные центры роста — Москва и Московская область — приближаются к насыщению, тогда как реальный потенциал для бизнеса перемещается в регионы. Рынок онлайн-торговли в России вырос с 1,6 трлн руб. в 2019 г. до 12,6 трлн руб. в 2024 г. Прогноз на 2025 г. составляет 15,2 трлн руб. К 2028 г. объем рынка может достичь 27 трлн руб. Об этом CNews сообщили представители Сбербанка.

Лидерами роста в период 2023–2025 годов стали Челябинская область, где рынок увеличился в 13,6 раза, Республика Саха (Якутия) — в 12,3 раза, Башкортостан — в 9,3 раза и Татарстан — в 7,8 раза. Москва росла значительно медленнее — только в 6,8 раза. Дальневосточный федеральный округ также показал шестикратный рост, а Московская область обогнала столицу по объему продаж.

Алексей Шашкин, директор дивизиона малого и микробизнеса Сбербанка: «Данные нашего исследования показывают, что реальный потенциал онлайн-торговли смещается в регионы, где рынок растет быстрее, чем в столицах. Для бизнеса особенно важно быстро ориентироваться и принимать решения на основе точных данных. Мы предлагаем единый сервис аналитики в нашем отраслевом решении для селлеров в интернет-банке «СберБизнес», которое помогает предпринимателям получать информацию о ключевых бизнес-показателях, управлять маржинальностью, планировать закупки на основе данных о продажах и остатках. Также сервис анализирует ключевые показатели категорий и формирует рейтинг перспективности. Все это позволяет предпринимателям быстрее оценивать ситуацию на рынке, строить стратегию и эффективно развивать свой бизнес».

При этом рынок крупных товарных категорий постепенно переходит в новую стадию: рост перестал быть массовым и все чаще происходит за счет более точного попадания в запросы покупателей. В фокус выходит работа с конкретными интересами аудитории и развитие микрониш. Исследование содержит индекс развития спроса по более чем 100 подкатегориям, который помогает выявлять перспективные направления. Например, категория «Периферия и аксессуары» — это товары, которые дополняют или улучшают цифровые устройства: наушники, гарнитуры, клавиатуры и мыши, веб-камеры, кабели и переходники, чехлы и флеш-накопители. Эта категория показала рекордный рост — более 500% за два года, став главным драйвером продаж в ряде регионов и сместив «Красоту» на второе место.

«Диасофт» автоматизирует учет ЦФА для финансовых организаций: решение уже работает в 10 банках
ИТ в банках

Другие точки роста, выявленные исследованием, — это «ранние» ниши, такие как спортивное питание и косметика для спорта, чей оборот в отдельных регионах утроился всего за два года. Такой анализ позволяет предпринимателям вовремя находить новые возможности и развивать микрониши с высокой маржинальностью, вместо того чтобы бороться за насыщенные крупные категории.

Аналитический обзор по регионам подготовили Сбербанк, MPSTATS и эксперты Центра прикладной социологии СПбГУ на репрезентативной модели MPSTATS.

