В России обвал рынка ноутбуков. Продажи на дне, виноваты ключевая ставка и курс доллара

Рынок ноутбуков в России за год сократился почти на 20%. Основная причина – высокая ставка Центробанка, из-за которой россияне не могут позволить себе кредит, так как не готовы отдавать до трети стоимости мобильного ПК банкам.

Старый ноутбук еще походит

Россияне резко охладели к покупке новых ноутбуков, пишут «Ведомости». Это наблюдается не только в частном сегменте, но и в корпоративном – реже обновлять мобильные ПК в России стали все.

Так, по итогам первого полугодия 2025 г. продажи ноутбуков в стране просели сразу на 15% год к году, и это только если рассматривать именно объемы отгрузок. В деньгах ситуация еще хуже – падение составило 19%, пишет издание со ссылкой на статистику «Марвел-Дистрибуции».

Для наглядности: в первом полугодии 2025 г. в России было реализовано 2 млн ноутбуков на 122,2 млрд руб. Год спустя эти показатели упали до 1,7 млн устройств и 99 млрд руб.

Основной урон рынку нанесли обычные пользователи. Они купили на 21,4% меньше ноутбуков, чем годом ранее (1,1 млн штук), потратив на них на 19,8% меньше денег, около 66 млрд руб.

Фото: © sytnik / Фотобанк Фотодженика Зачем покупать ноутбуки по завышенным ценам и с ключевой ставкой 18, когда можно не покупать

Компании, в свою очередь, тоже сократили объемы закупок мобильных ПК – на 5% до 570 тыс. штук, но при этом потратили на них 33 млрд руб., а это на 14,6% больше, чем годом ранее.

Где искать виновного

Один из собеседников издания подчеркнул, что такая статистика рынка – это следствие в первую очередь высокого курса доллара. Он также упомянул и так называемый «эффект высокой базы», подразумевая, по-видимому, хорошие продажи ноутбуков в 2024 г.

Активнее всего в первой половине 2025 г. россияне приобретали недорогие ноутбуки по цене до 40 тыс. руб., сообщили «Ведомостям» представители «Чек индекса». Это косвенно подтверждают и в «М.Видео-Эльдорадо».

По информации ритейлера, средняя цена ноутбука в России по итогам первой половины 2025 г. упала на 8% год к году и составила 58,5 тыс. руб. против 63,4 тыс. руб. годом ранее. Руководитель категории «Ноутбуки» компании «М.Видео-Эльдорадо» Кирилл Исаев считает, что это следствие «переориентации спроса на более доступные решения и усилившейся конкуренции в сегменте массовых устройств».

В «Марвел-дистрибуции» сообщили изданию, что активность потребителей в вопросе покупки ноутбуков сдерживают сразу несколько факторов, и самый основной – высокая ключевая ставка Центробанка. На момент выхода материала она составляла 18%. Чем она выше, тем выше ставки банков по кредитам, и тем меньше они доступны россиянам и бизнесу.

В компании также отметили, что многие потенциальные покупатели ноутбуков ждут, пока цены на них упадут, что тоже влияет на показатели продаж.

Импортозамещение пока не наступило

Спустя три с половиной года с момента массового бегства из России крупнейших вендоров техники россияне так и не переключились на отечественные бренды. На первом месте по объемам продаж – тайваньская Asus, покинувшая Россию в марте 2022 г.

Второе место – у китайской Huawei с долей 12%. Топ-3 замыкают ноунейм-ноутбуки с 8-процентной долей. За ними идут Lenovo (7%) и Apple (6%).

В деньгах расклад схожий. На первом месте – Asus (19%), на втором – Apple и Huawei (по 12%). Далее идут MSI (7%) и Lenovo (6%), согласно статистике «М.Видео-Эльдорадо».

Внезапное исключение

Пока в обычном ритейле спрос на ноутбуки стремительно падает, на маркетплейсах ситуация совсем иная. «Ведомости» приводят статистку сервиса аналитики продаж на торговых площадках Mpstats, согласно которому на Wildberries в первой половине 2024 г. было реализовано 24610 ноутбуков на 1,1 млрд руб., а год спустя – 87576 ноутбуков на 3,6 млрд руб.

На Ozon тоже фиксируется стремительный рост продаж 45 284 ноутбука на сумму 1,6 млрд руб во II квартале 2025 г. и 23610 штук на 905 млн руб. годом ранее. Статистику за I rdhfnfk 2024 г. Mpstats не предоставил.