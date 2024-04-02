Разделы

ПО Софт Цифровизация Бизнес-приложения
|

Компания Axenix провела пилот внедрения генеративного ИИ в разработку софта

Специалисты Axenix применили технологии генеративного искусственного интеллекта (genAI) для создания программного кода. Участники проекта протестировали несколько популярных инструментов, оценили их эффективность и создали методологию для дальнейшего внедрения инструментов генерации кода в практику ИТ-специалистов. Пилотный проект прошел в партнерстве с группой НЛМК. Об этом CNews сообщили представители Axenix.

Группа НЛМК – крупнейшая сталелитейная компания, обладающая помимо основного направления деятельности большой экспертизой в сфере ИТ.

Компания активно применяет внутренние программные разработки для автоматизации металлургического производства, запускает, поддерживает и интегрирует между собой ряд цифровых сервисов, включая платформу искусственного интеллекта.

К 2023 г. передовые практики повышения операционной эффективности, в том числе в области создания и сопровождения прикладного ПО силами ИТ-команды Группы НЛМК, оказались особенно актуальными. Благодаря ним, например, можно сократить рутинные процессы документирования и покрытия юнит-тестами, высвободить творческий потенциал разработчиков.

Современные технологии генеративного ИИ в случае их грамотного применения позволяют повысить эффективность каждого этапа разработки ПО.

Например, аналитики Accenture в исследовании «Reinvention in the age of generative AI» прогнозируют, что технология генеративного ИИ в самом ближайшем будущем существенно повлияет на каждый аспект деятельности компаний. Согласно приведенному в исследовании опросу, 82% организаций рассматривают генеративный ИИ как один из основных рычагов для переосмысления ИТ-стратегии и достижения новых рубежей производительности.

Поэтому в НЛМК-ИТ был запущен проект тестирования широкого спектра данных технологий.

В компании определили следующие цели проекта: разработка сценариев использования инструментов genAI, формулирование и расчет метрик приживаемости технологий, оценка потенциала и выработка механики их масштабирования.

Проект проводился в смешанной группе разработчиков НЛМК-ИТ с разным уровнем компетенций, задействованных в реализации проектов или продуктов на популярном стеке технологий: Java, JavaScript и TypeScript.

В течение двух месяцев команды использовали и оценивали по множеству показателей вендорские решения, а также собственное решение компании Axenix – CodAx. Последний продукт реализован на основе OpenSource технологий (FastAPI, Uvicorn, asyncio, Docker, vLLM, Pytorch).

Крупный ритейл переходит на российские платформы электронной коммерции
Импортонезависимость

Помимо решения задачи кодогенерации, уделялось внимание проверке безопасности, отслеживаемости проникновения сгенерированного моделями кода и мониторингу эффективности использования.

Использование инструментов genAI показало реальную эффективность. В частности, пилотная команда разработчиков смогла добиться прироста производительности по отдельным сценариям кодогенерации нового функционала на 53% и ускорения выполнения запросов на изменение на 34%.

Главным результатом проекта стало создание фреймворка и методологии по внедрению инструментов кодогенерации в масштабах компании и оценка потенциального эффекта. ИТ-специалисты группы НЛМК совместно с экспертами Axenix выработали семь сценариев кодогенерации с высоким приоритетом практического использования и определили три инструмента кодогенерации с наибольшим потенциалом от внедрения.

«Проекты на стыке разработки ПО и технологий ИИ для нас представляют особый интерес – они нетривиальные и приносят новый опыт. В данном случае нам удалось оценить эффективность генеративного ИИ для разработки кода у заказчика, выявить риски и ограничения технологии, выработать подход к массовому внедрению инструментов генерации кода в практику разработки НЛМК», – сказал Василий Крикунов, эксперт в области ИИ и продвинутой аналитики Axenix.

Виктор Деменко, Jet RuLab: Мы можем быстро собрать и протестировать любой комплекс российских решений
Импортонезависимость

В ближайшем будущем НЛМК-ИТ планирует тиражировать выработанные ИИ-подходы в командах разработки и расширить практику применения инструментов genAI на все этапы цикла разработки.

***

Российская компания Axenix (ранее Accenture) осуществляет деятельность под юридическим наименованием ООО «АксТим». Axenix предоставляeт широкий спектр профессиональных услуг в области цифровых сервисов, облачных технологий и решений для обеспечения информационной безопасности. В офисах и центрах разработки в Москве, Твери, Ростове-на-Дону, Краснодаре, Санкт-Петербурге и Алматы работают около двух тыс. сотрудников. Благодаря сочетанию уникальных знаний, опыта и компетенций более чем в 40 отраслях, предлагает услуги в области стратегии и бизнес-консалтинга, технологических решений и других операций, направленных на цифровизацию бизнеса.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Олег Пашинин, «Философия.ИТ» — Как в «Росатоме» импортозаместили западную СЭД

«Галлюцинации» искусственного интеллекта стали новой угрозой. Китайские корпорации уже попались

CNews Analytics: Рейтинг операторов фискальных данных 2024

Миллиарды на импортозамещении. Российский бизнес массово бросился скупать отечественные ОС. Рост продаж колоссальный

Алексей Тимашов, DATAREON: Интеграция данных нужна любой компании

Российский «убийца» Microsoft Office сдает позиции. Выручка обрушилась почти наполовину, вместо прибыли – крупнейший в истории убыток

MARKET.CNEWS

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

Техника

Обзор игрового ноутбука Acer Nitro 16: геймерская мечта по адекватной цене

Лучшие погружные дренажные насосы для дачи: выбор ZOOM

Самые дорогие аксессуары для смартфонов, ноутбуков и других гаджетов: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Обнаружен неизвестный объект в Млечном Пути — он тяжелее самых тяжелых нейтронных звезд и легче самых легких черных дыр

Обнаружены первые плотоядные животные на Земле — гигантские черви-хищники возрастом более полумиллиарда лет

Ликбез RnD.CNews: станет ли Солнце после смерти черной дырой
Показать еще