Serverspace запустил пилот по внедрению русифицированной языковой модели GPT PHI-4 в облачный сервер

Международный облачный провайдер Serverspace (входит в корпорацию ITG) запустил пилотный проект по внедрению ИИ для управления виртуальным сервером. Полностью открытая для российского рынка языковая модель GPT PHI-4 от Microsoft доступна клиентам в панели управления на платформе. Она выполняет задачи по генерации кода, анализу данных и автоматизации процессов в облачной среде.

PHI-4 — продвинутая языковая модель, обученная на синтетических и академических данных. Она обеспечивает высокую точность и производительность, превосходя многие Open-Source-модели, включая более масштабные решения. Пользователи Serverspace могут легко использовать PHI-4 через API и автоматизировать задачи внутри облачного сервера. Модель подходит для работы с текстами, кодами и данными и быстро выдает релевантные результаты благодаря алгоритмам Microsoft.

«Внедрение PHI-4 в панель управления облачным сервером Serverspace предоставляет пользователям современный инструмент на основе одной из самых продвинутых технологий ИИ на рынке. Использование этой модели обеспечивает удобный доступ, масштабируемость и высокую производительность без необходимости привлечения дополнительных ресурсов со стороны клиента», — отметил Андрей Смирнов, руководитель проекта Serverspace, корпорация ITG.

GPT PHI-4 использует вычислительные ресурсы и способна работать с большими объемами данных, что особенно важно для разработчиков и компаний, развивающих проекты в облаке. Модель упрощает выполнение сложных задач, снижая временные и ресурсные затраты.