Безопасность
Михаил Родионов, Fortinet: ИБ-рынок эволюционирует из-за роста количества угроз
Мобильность
Как уязвимости в Android поставили под удар российский бизнес
Новое в СХД
От гиперконвергентности к мультиоблаку — что нового предлагают в сфере VDI

Спецпроекты

РТУ МИРЭА создает лабораторию Big Data при участии интегратора «Инфосистемы джет»

Бизнес Кадры Интеграция Инфраструктура Big Data

МИРЭА – Российский технологический университет открывает лабораторию Big Data и искусственного интеллекта, благодаря которой студенты смогут получить самые востребованные в мире профессии: администратор платформ Big Data, специалист по информационной безопасности в сфере больших данных и data scientist. Для осуществления этого проекта РТУ МИРЭА развернула программно-аппаратный комплекс для хранения и обработки больших данных.

Для создания лаборатории была выбрана ИТ-компания «Инфосистемы джет. Команда интегратора совместно со специалистами университета развернула и ввела в эксплуатацию программно-аппаратный комплекс для хранения и обработки данных на основе платформы Cloudera (Hortonworks).

«Работа с большими данными – компетенция, которую очень важно развивать в вузе. Уже в ближайшем будущем эти технологии будут присутствовать во всех отраслях экономики, и наши студенты будут иметь возможность научиться извлекать пользу из данных, — сказал ректор РТУ МИРЭА Станислав Кудж, — Компанию “Инфосистемы джет” в качестве партнера мы выбрали не случайно, у нее хорошая деловая репутация. Кстати, ее эксперты читают нашим студентам лекции по информационной безопасности».

В ближайшее время в РТУ МИРЭА откроются учебные курсы по работе с Big Data, а в дальнейшем университет планирует выполнять научно-исследовательские работы в сфере анализа данных для государственных и коммерческих организаций.

Комментируя выбор ПО для создания программно-аппаратного комплекса, директор департамента систем консолидации и визуализации данных «Инфосистемы джет» Дмитрий Кулагин отметил, что готовый open source дистрибутив от Cloudera (Hortonworks) обходится на порядок дешевле ряда вендорских продуктов для Big Data из Gartner MQ. В то же время, у этого решения есть поддержка вендора и интегратора, которые помогут решить проблемы, если они возникнут.

Другие материалы рубрики

МТС, «Билайн», «Мегафон» и «Ростелеком» требуют у властей деньги на «закон Яровой»

ФТС строит главный таможенный ЦОД за 850 миллионов

Почему облачные провайдеры используют бэкап-сервисы с российскими корнями

Умер гендиректор Oracle Марк Херд

Эксклюзивный ИТ-поставщик «Газпрома» создал загадочного конкурента СУБД Postgres Pro

Как менялась популярность языков программирования год от года

Техника

Первый взгляд на гибкий смартфон Huawei Mate X: ещё дороже Galaxy Fold

Первый взгляд на Samsung Galaxy Fold: революционный смартфон с гибким экраном

Обзор МФУ и принтеров Brother: ваш современный офис

Испытательная лаборатория REDMOND: как это работает?
Показать еще
Профиль месяца

Что должен делать CDTO в банке?

Сергей Щербинин

CDTO Уральского банка реконструкции и развития

Технология месяца

6G перебьет аппетит к 5G?

Сети 6G, как ожидают аналитики, начнут появляться уже через пять-десять лет.

Экспертиза: Нужен ли России доступ к «мировому» облаку Облака и «железо»: на чем работают современные системы искусственного интеллекта