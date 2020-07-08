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«Инфосистемы Джет» зарегистрировала в реестре российского ПО продукт Jet BI

Интеграция Инфраструктура
, Текст: Владимир Бахур

«Инфосистемы Джет» в связи с большим количеством запросов на проекты, связанные с Big Data, открыла новый центр компетенций – Центр управления данными (ЦУД). Новое подразделение займется проектами по созданию хранилищ данных, внедрением BI-систем, а также организацией работы с данными и развитием направления Data Governance. Первый программный продукт Центра «Jet BI» уже включен в реестр российского ПО.

Основой для создания Центра управления данными стала экспертиза «Инфосистемы Джет» в области построения корпоративных хранилищ данных и внедрения аналитических решений, сильная команда архитекторов и проектировщиков интеллектуальных систем.

«Мы сейчас наблюдаем рост потребности в накоплении и обработке данных, объем которых растет у наших заказчиков в геометрической прогрессии. — сказал Дмитрий Кулагин, директор Центра управления данными «Инфосистемы Джет», — Поэтому мы создали отдельный центр, который поможет нашим клиентам организовать полноценную работу с большим объемом данных, сформировать эффективную цифровую экосистему и стать современным успешным предприятием».

Одно из ключевых направлений деятельности Центра управления данными — создание хранилищ и озер данных (Data Lake и Data Warehouse). Специалисты также прорабатывают новые перспективные направления, в том числе Data Governance. Это подход, позволяющий систематизировать данные, учитывая их жизненный цикл, контролируя их достоверность и правильную интерпретацию. Data Governance является одним из главных компонентов формирования цифрового двойника предприятия.

Помимо готовых аналитических систем Центр управления данными будет внедрять собственную информационно-аналитическую систему Jet BI, рассчитанную на быстрое построение информационных панелей любой сложности, в том числе с применением нестандартных визуализаций. Jet BI выявляет «узкие» места в процессах, проектах, качестве работы подразделений, а также дефицит или простой ресурсов. Продукт уже прошел проверку на работоспособность в Минкомсвязи и включен в реестр российского ПО.



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