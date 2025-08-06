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Носков Александр


УПОМИНАНИЯ


06.08.2025 «Купер» и SIMB-AD заключили соглашение о партнерстве 1
16.03.2022 УК «Альфа-Капитал» объединила все каналы коммуникации с клиентами на платформе Naumen Contact Сenter 1
30.11.2016 Uber и «Модульбанк» запустили сервис моментальной оплаты 1
16.06.2011 Фонд поддержки детей оптимизирует управление программами и проектами с помощью разработки «Юзтех» 1

Публикаций - 4, упоминаний - 4

Носков Александр и организации, системы, технологии, персоны:

Naumen - Наумен 660 1
UseTech - Юзтех Холдинг - Юзтех Интеграция 58 1
Модульбанк - Modulbank - Банк региональный кредит 203 1
Uber 333 1
Альфа-Капитал УК 124 1
Альфа-Групп 719 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 32628 2
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 16489 2
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12044 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 54418 1
Омниканальность - Omni channel - омниканальные коммуникации - многоканальная коммуникации - мультиканальность 1145 1
IVR - Interactive Voice Response - Interactive Voice Control - Интерактивное голосовое меню 700 1
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance - Робототехнические системы, комплексы 5672 1
Контактный центр - Callback - call back - обратный звонок - обратный вызов - автоматический перезвон - автоматический дозвон 298 1
LCNC - No-Code - интуитивно понятный и простой интерфейс для создания пользовательских веб-приложений 1170 1
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 25271 1
Транспорт - ADAS - Advanced Driver Assistance System - Системы помощи водителю и безопасности автомобиля 644 1
Instant Messenger - Мессенджер - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 7830 1
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 8724 1
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 4931 1
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11792 1
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 5022 1
Контактный центр - Колл-центр - Call-center - Центр обработки вызовов - ЦОВ 4148 1
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 25122 1
HTTPS - HyperText Transfer Protocol Secure - Расширение протокола HTTP для поддержки шифрования в целях повышения безопасности 1274 1
Naumen Contact Center IP-АТС - Naumen CC - Naumen Phone - Naumen Skorozvon - Наумен Скорозвон - сервис для холодных продаж 159 1
Microsoft Office 3865 1
Попов Сергей 142 1
Россия - РФ - Российская федерация 151689 3
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52841 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 49918 2
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6468 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 53463 1
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6218 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 19634 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1376347, в очереди разбора - 746222.
Создано именных указателей - 179939.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

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