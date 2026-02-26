Разделы

Модуль «Списки» от BSS: готовое решение для соответствия новым требованиям ЦБ

В октябре 2025 г. ЦБ выпустил рекомендации: теперь банки должны предупреждать клиентов о рисках при переводах юрлицам с подозрительной финансовой историей и давать возможность отказаться от операции. Для банков это — необходимость оперативной доработки ДБО и новая зона ответственности.

Компания BSS решила эту задачу — модуль «Списки» позволяет автоматически проверять контрагентов по внутренним спискам банка и, в том числе, по списку от ЦБ (ЗСК). При вводе ИНН контрагента система мгновенно сопоставляет данные и, в зависимости от уровня риска, пропускает платеж, выводит предупреждение или блокирует операцию. Об этом CNews сообщили представители BSS.

Модуль «Списки» создан на основе глубокой экспертизы в комплаенсе и потребностях банков и их клиентов. Сегодня банки, которые внедрили решение, не тратят ресурсы на срочные доработки — они уже закрыли регуляторные риски и сосредоточились на дальнейшем развитии бизнеса.

Технология обеспечивает полное соответствие новым требованиям ЦБ, что позволяет снизить нагрузку на банковский комплаенс, избежать дополнительных проверок со стороны Росфинмониторинга и ЦБ, минимизировать вероятность штрафов по 115-ФЗ, защитить репутацию финансовой организации и сократить отток клиентской базы.

Дополнительное преимущество — улучшение клиентского опыта и сохранение лояльности корпоративных клиентов, которые прежде всего ожидают от банка безопасности и прозрачной работы. Модуль «Списки» предоставляет понятный механизм оценки риска и более защищенный процесс проведения платежей.

На момент выхода требований ЦБ решение BSS уже функционировало в банках, а после вступления рекомендаций в силу интерес к решению вырос: сейчас компания ведет переговоры о новых внедрениях с несколькими кредитными организациями.

«Мы начали разработку продукта задолго до новых требований ЦБ и уже в июле прошлого года выпустили его в промышленную эксплуатацию. В итоге, к октябрю модуль уже стоял в ряде банков. Наша экспертиза позволяет нам предвосхищать, куда движется рынок, и заранее создавать решения, которые помогают банкам соответствовать требованиям как регулятора, так и клиентов», — сказала Юлия Савинова, руководитель направления по развитию цифровых продуктов BSS.

Сервис интегрирован в платформу Digital2Go и работает в системах Digital2SME и Digital2Corporate. Технология полностью готова к эксплуатации, для запуска достаточно приобрести лицензию.

