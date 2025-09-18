Новые модули платформы ДБО от BSS усилили защиту от кибермошенничества

С 1 сентября 2025 г. начали действовать новые требования Банка России, направленные на противодействие мошенничеству. В целях реализации этих требований в системе ДБО от BSS для розничных клиентов внедрены четыре новых модуля защиты от киберпреступников, в том числе сервис «вторая рука». Об этом CNews сообщили представители BSS.

С 1 сентября 2025 г. вступил в силу комплекс мер по защите граждан от финансового мошенничества, инициированный Банком России и Минцифры России. В их числе — сервис «вторая рука», позволяющий клиентам назначать доверенное лицо для подтверждения своих финансовых операций. Компания BSS представила четыре новых модуля для системы ДБО физлиц на платформе Digital2GO, направленных на усиление защиты клиентов. Все модули прошли тестирование и доступны банкам-партнерам. Они разработаны с учетом вступивших в силу нововведений и позволяют банкам значительно снизить риски финансовых потерь клиентов.

- Модуль «Сервис «вторая рука». Это дополнительная защита от мошеннических операций, которая позволяет одному клиенту банка стать доверенным лицом для другого клиента банка. При этом доверенное лицо не получает доступ к счету и не может совершать операции самостоятельно. Решение обладает настройками уровня защиты, позволяющими определить, какие конкретно операции и какие пороговые суммы требуют обязательного подтверждения у доверенного лица. Это обеспечивает адаптацию сервиса под потребности каждого клиента и оптимальный баланс между удобством совершения транзакций и уровнем безопасности.

- Модуль «Fingerprint — цифровой отпечаток устройства, сбор и хранение». Решение соответствует рекомендациям Банка России СТО БР БФБО-1.7-2023 и позволяет автоматически собирать данные при активности клиента в ДБО (в браузере или мобильном приложении), фиксировать аппаратные характеристики и настройки ОС и передавать цифровой отпечаток в систему мониторинга мошенничества для анализа рисков. Это позволяет идентифицировать подменные или зараженные устройства.

- Модуль «АнтиСкам — блокировка приложения при активном звонке или удаленном доступе». Сервис обеспечивает автоматическую блокировку мобильного приложения при обнаружении активного звонка (входящего/исходящего, включая звонки как телефонной связи, так и через популярные мессенджеры, а также подключенного ПО для удаленного доступа (TeamViewer, AnyDesk и др.).

- Модуль «Проверка IMSI при отправке кода подтверждения посредством SMS». Решение контролирует изменения идентификационного модуля IMSI (международный идентификатор мобильного абонента) в соответствии с требованиями Банка России и защищает от мошенничества, позволяя выявить попытки использования дубликата или заблокированной SIM-карты, а также подмену номера.

«Наше правило — оперативно внедрять в систему ДБО нововведения регуляторов, чтобы банки соответствовали всем регуляторным требованиям и предоставляли клиентам по-настоящему безопасные и удобные сервисы. По данным Банка России, в 2024 г. граждане потеряли более 27,5 млрд руб. из-за действий кибермошенников. Новые меры, включая сервис «вторая рука» и контроль за SIM-картами, призваны кардинально улучшить ситуацию. BSS, как технологический лидер и партнер банков, обеспечивает быстрое, безопасное и стандартизированное внедрение этих мер в текущий контур с минимальными сроками и максимальной эффективностью», — сказал директор по развитию продуктов Центра разработки продуктов для физических лиц компании BSS Равшан Рахманов.