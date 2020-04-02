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Владельцы смартфонов Huawei и Honor смогут оплачивать покупки с помощью «Кошелек Pay»

Техника

Huawei объявил, что сервис бесконтактной оплаты «Кошелек Pay» стал доступен на новых флагманах серии Huawei P40 — к старту их предзаказа на российском рынке. Сервис работает в приложении «Кошелек» (разработчик — петербургская технологическая компания Cardsmobile), которое уже сейчас можно скачать из магазина приложений Appgallery. В дальнейшем «Кошелек» будет предустановлен на всех флагманах компании Huawei, а позднее и на других моделях, представленных на российском рынке. Функция бесконтактной оплаты приложения «Кошелек» будет доступна пользователям с 10 апреля.

Владельцы смартфонов компании Huawei смогут загрузить в приложение карты Mastercard 40 банков-партнеров, таких как ВТБ, Альфа-банк, Райффайзенбанк, «Тинькофф», «Открытие» и других, для удобной и безопасной оплаты покупок по всему миру — везде, где принимаются бесконтактные карты. Оплата будет совершаться в одно касание с использованием технологии NFC.

Пользователи также смогут перенести в «Кошелек» дисконтные карты любимых магазинов или выпустить новые карты непосредственно в приложении, сразу в мобильном формате. Получать скидки, показав на кассе карту с экрана смартфона, можно в крупнейших торговых сетях страны – партнерах сервиса: X5 Retail Group, «М.Видео», «О’кей», Adidas Group, kari, «Вкусвилл», Metro Cash & Carry, Lamoda, United Colors of Benetton и других.

«Кошелек» — российское мобильное приложение для хранения банковских и дисконтных карт, а также купонов и подарочных сертификатов. В приложении зарегистрированы 12 млн российских покупателей, которые уже перенесли в приложение более 190 млн карт.

Сервис бесконтактной оплаты «Кошелек Pay» работает на базе собственной платформы токенизации, сертифицированной по стандартам безопасности международных платежных систем.

«Мы очень рады сотрудничеству с Huawei, так как вместе мы делаем жизнь покупателей легче — в прямом и переносном смысле. Приложение "Кошелек" обеспечивает удобный способ бесконтактной оплаты покупок, упрощает получение скидок в магазинах и избавляет пользователей от надоевшего пластика. Нас вдохновляет мысль, что смартфон все больше трансформируется в цифровой аналог обычного бумажника и стремится полностью заменить пластиковые и бумажные носители. Мы рады, что теперь владельцы смартфонов брендов Huawei и Honor смогут собрать все необходимые карты в одном приложении и получать дополнительные преимущества от наших партнеров — как банков, так и ритейлеров», — отметил Кирилл Горыня, CEO компании Cardsmobile.

«Партнерство с Cardsmobile — важный шаг для построения проработанной локальной экосистемы Huawei. Предустановленное приложение «Кошелек» предлагает пользователям не только безопасную и надежную платформу для оплаты, но и инструмент для простого решения различных повседневных задач. Мы продолжим активно взаимодействовать с российскими партнерами в будущем, чтобы предложить нашим пользователям цельную экосистему, адаптированную под особенности конкретного региона», — сказал Лео Ли, президент бренда Huawei в России и регионе.

Магазин приложений Appgallery охватывает более 170 стран и регионов, обслуживая более 600 млн пользователей Huawei и Honor. C момента официального запуска Appgallery в апреле 2018 г. количество ежемесячных активных пользователей системы превысило 400 млн.



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