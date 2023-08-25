Ozon не запускает торги на бирже в Казахстане, так как не может найти брокера

Торги бумагами Ozon и «Русагро» на Астанинской бирже в Казахстане до сих пор не начались, несмотря на полученный еще в марте и июле 2023 г. листинг и заинтересованность местного рынка в их бумагах.



Нет торгов

На Астанинской международной бирже (AIX) до сих пор нет сделок по распискам Ozon. Торги должны были стартовать 31 июля 2023 г. Препятствием стал поиск маркетмейкера.

«В данный момент на бирже нет маркетмейкеров, с которыми мы могли бы подписать соглашение. Мы находимся в диалоге с несколькими брокерами и надеемся, что в ближайшее время найдем партнера, который обеспечит процесс торгов», — сказал CNews представитель Ozon.

Эту же причину отсутствия сделок на AIXВ в агрохолдинге «Русагро» назвали «Ведомостям». По их распискам сделок тоже нет, хотя о получении допуска (листинга) на AIX и начале торгов до конца месяца они объявили еще в марте 2023 г.

Проблемы у Ozon и «Русагро» возникли, потому что российские маркетмейкеры в Казахстане испытывают сложности в работе из-за санкций, а местные пока мало знакомы с нашим бизнесом и слишком малы, чтобы поддерживать ликвидность для таких компаний, как Ozon в нужном объеме, считают эксперты, опрошенные «Ведомостями». У местного рынка была и есть заинтересованность в данных бумагах, считает представитель AIX.

Нужны маркетмейкеры

Маркетмейкеры нужны, чтобы инвестор мог купить или продать любой финансовый инструмент в необходимом ему объеме, говорит инвестиционный консультант «ВТБ мои инвестиции» Никита Мурлейкин. Согласно определению российского федерального закона 325-ФЗ «Об организованных торгах», маркетмейкер принимает на себя обязательства по поддержанию цен, спроса, предложения и (или) объема торгов. Ими могут быть, например, банки, брокеры, инвестфонды или организаторы размещения – андеррайтеры.

Фото: AIX На бирже в Астане торги бумагами Ozon еще не начались

Astana International Exchange (AIX) образована в 2017 г. и на ней работает около 30 брокеров, говорится на сайте площадки. Из российских или тех, кто имеет представительства в России, это «ИВА партнерс», «Ренессанс брокер», «Ренессанс капитал» и БКС. Из-за санкций они не могут выполнять функции маркетмейкера полноценно, сказал «Ведомостям» руководитель управления корпоративных финансов «Финама» Алексей Курасов. Дело в том, что расчетно-клиринговая система Euroclear, где все еще учитываются российские расписки, «в полуручном режиме» проводит дополнительные проверки в отношении всех российских лиц и это создает риск задержки расчетов биржевых сделок, который AIX принять не может.

С казахстанскими брокерами, объяснил представитель AIX, еще надо выстроить отношения, так как они не спешат начинать работать с бизнесом, о котором пока не владеют достаточной информацией.

К тому же в Казахстане не так много участников торгов, которые могут поддерживать ликвидность в нужном объеме, считает Курасов. Директор департамента управления активами «Ингосстрах-инвестиций» Артем Майоров назвал их слишком маленькими: «Объем торгов на фондовом рынке Мосбиржи в июле почти достиг 55 млрд в долларовом эквиваленте (около 5 трлн руб.), на «СПБ бирже» – 3,5 млрд, а на AIX – лишь 24,5 млн».

Что нужно для старта

Исправить ситуацию с ликвидностью казахстанский бизнес может за счет увеличения своего капитала, поможет привлечение ликвидности из России, для чего неподсанкционным брокерам оттуда надо дать прямой доступ к AIX, считает Курасов.

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Но переток ликвидности с других рынков займет время на открытие счетов у торговых членов AIX, включая прохождение процедуры идентификации KYC, заключения договоров и перевода бумаг в расчетно-депозитарную систему AIX, добавил CNews представитель Ozon.

Российским компаниям остается либо предлагать потенциальным маркетмейкерам большее вознаграждение, либо привлекать розничных инвесторов для торговли в Казахстане через механизм DPO (акции предлагаются инвесторам напрямую, без посредников).

Ozon уже ведет переговоры с несколькими брокерами, рассказал представитель ритейлера, не раскрыв их названий, компания надеется найти партнера в ближайшее время. По словам представителя «Русагро», они в такой же ситуации. Компания тоже рассчитывает на старт торгов в ближайшее время.