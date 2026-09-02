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Федеральный закон 325-ФЗ
СОБЫТИЯ
Публикаций - 5, упоминаний - 5
Федеральный закон 325-ФЗ и организации, системы, технологии, персоны:
|IBM - International Business Machines Corp 9708 1
|Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2399 1
|Ланит - Норбит - Norbit 431 1
|GS Group - ЦТС НПО - Цифровые телевизионные системы 74 1
|ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1525 1
|Гнатко Роман 14 1
|Мурлейкин Никита 1 1
|Шиляева Ирина 1 1
|Майоров Артем 1 1
|Курасов Алексей 19 1
|Россия - РФ - Российская федерация 167153 5
|Казахстан - Республика 6076 1
|Казахстан - Астана - Нур-Султан - Акмола - Целиноград - Акмолинск 417 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1469115, в очереди разбора - 724880.
Создано именных указателей - 200491.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1469115, в очереди разбора - 724880.
Создано именных указателей - 200491.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.