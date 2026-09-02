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Все категории 200491
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Федеральный закон 325-ФЗ

СОБЫТИЯ


02.09.2026 Мониторинг законодательства в области информационных технологий и телекоммуникаций за август 2026 года 1
19.12.2023 «Норбит» разработала ПО для «Центральной торговой системы» 1
25.08.2023 Ozon не запускает торги на бирже в Казахстане, так как не может найти брокера 1
11.09.2018 Мониторинг законодательства в области информационных технологий и телекоммуникаций за август 2018 г. 1
14.03.2018 Изменения в валютном контроле требуют внедрения новых ИТ-решений в банках 1

Публикаций - 5, упоминаний - 5

Федеральный закон 325-ФЗ и организации, системы, технологии, персоны:

IBM - International Business Machines Corp 9708 1
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2399 1
Ланит - Норбит - Norbit 431 1
GS Group - ЦТС НПО - Цифровые телевизионные системы 74 1
ИВА Партнерс - IVA Partners 7 1
AIX - Astana International Exchange - Астанинская международная биржа 11 1
Росфинком - РОССВИФТ - Российская Национальная Ассоциация SWIFT 17 1
ОНЭКСИМ - Ренессанс Банк - Ренессанс кредит Банк 552 1
Финам ИК - Финам Менеджмент УК - Инвестиционный холдинг - Finam Global - Finam Global Investment Fund 1160 1
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1900 1
Русагро Группа Компаний 385 1
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1944 1
БКС ФГ - Финансовая группа - БКС банк 215 1
Ренессанс Брокер 10 1
СПБ Биржа - Санкт-Петербургская биржа - российская фондовая биржа 60 1
ОНЭКСИМ - Ренессанс Капитал - Renaissance Capital - Renaissance Securities 195 1
Ингосстрах Инвестиции 22 1
Euroclear 19 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5714 3
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3667 2
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6581 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13973 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3593 1
Росгвардия - Федеральная служба войск национальной гвардии РФ 295 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5746 1
Минтранс РФ - Ространснадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере транспорта - Ространсинспекция - Госавтодорнадзор 126 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5455 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3209 1
АСВ - Агентство по страхованию вкладов 108 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4965 1
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 988 1
ОЭЗ Технополис Москва - Печатники - Особая экономическая зона - ОЭЗ Зеленоград - Особая экономическая зона Зеленоград - Свободная экономическая зона Зеленоград - ТВЗ Зеленоград 636 1
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1525 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 54265 2
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36446 2
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8700 2
RCPM - Risk-based Corporate Performance Management - Риск-ориентированное управление - Концепция управления эффективностью бизнеса на основе риск-стратегии - Risk Management - Риск-менеджмент 1024 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 23078 1
SLA - Service Level Agreement - Соглашение об уровне услуг/сервиса/обслуживания 2331 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 35349 1
ЕСИА - Единая система идентификации и аутентификации 984 1
ЭЦП - Электронная цифровая подпись - Цифровая подпись документа (ЦПД) - Electronic digital signature (EDS) - Digital Signature Algorithm (DSA) - алгоритм цифровой подписи 4354 1
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 12337 1
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28410 1
Открытые данные - Open data - Информационная открытость 722 1
Сетевое оборудование - Gateway - Интернет-шлюз - Сетевой шлюз - Аппаратный маршрутизатор 2994 1
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 14033 1
FinTech - ДБО - Дистанционное банковское обслуживание - Дистанционные банковские сервисы - Мобильный банк - Мобильные финансовые сервисы - Mobile banking- Телебанкинг - Remote Banking 4626 1
ECM - Enterprise Content Management - Управление корпоративным контентом 1455 1
Marketplace - Маркетплейс - Платформа электронной коммерции, онлайн-магазин электронной торговли 3308 1
CLM - Customer lifecycle management - Управление жизненным циклом клиента - CLP - Customer Lifecycle Platform - платформа жизненного цикла клиента - KYC - Know your customer - Знай своих клиентов - Распознавание личности клиентов 174 1
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 6280 1
Аутсорсинг - Аутсорсинговые услуги - Outsourcing 3594 1
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 13437 1
ФСТЭК РФ НДВ - сертификат средств защиты информации по уровню контроля отсутствия недекларированных возможностей - ФСТЭК РФ СЗИ - Государственный реестр сертифицированных средств защиты информации 640 1
Кибербезопасность - СКЗИ - Уровень криптографической защиты персональных данных - КС1, КС2, КС3, КВ1, КВ2, КА1 506 1
ISO 20022 - стандарт обмена электронными сообщениями между организациями финансовой отрасли 37 1
ЭЦП ПЭП - Простая электронная подпись 125 1
ГОСТ Р 57580 - Стандарт определяет уровни защиты информации 182 1
Cryptocurrency - Decentralized Finance, DeFi - Децентрализованные финансовые криптоплатформы - Криптографическая валюта, криптовалюта - Цифровая валюта, Digital currency - Электронные деньги - Цифровые финансовые активы, ЦФА - Digital financial assets 1867 1
Кибербезопасность - BCM - Business Continuity Management System - Управление непрерывностью бизнеса - ISO 22301 2522 1
Кредитование - Скоринг - Score - Скоринговая модель - Статистическая модель прогноза вероятности, например, оценки кредитоспособности (кредитных рисков) - Risk-Weighted Assets - RWA 419 1
Транспорт - Системы безопасности и контроля автотранспорта - Безопасный транспорт - Обеспечение транспортной безопасности 130 1
GUI - Graphical User Interface - Графический интерфейс пользователя 372 1
Repository - Репозиторий 1185 1
Режим реального времени - Real-time Mode - Система реального времени - Real-time system 5275 1
Бухгалтерия - Учётные системы - Accounting systems - Учетные решения - Accounting Engine - Финансовый учёт - Информационная система финансового учета 358 1
Microsoft Office 4193 1
IBM AIX - Advanced Interactive eXecutive - Разновидность операционной системы UNIX 290 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6328 1
ЕГАИС - Единая государственная автоматизированная информационная система Российской Федерации 455 1
ВТБ Мои Инвестиции 61 1
Интерфакс - СПАРК - система профессионального анализа рынков и компаний 309 1
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3695 1
Реестр добросовестных экспортеров 215 1
Oracle Java EE - J2EE - Jakarta EE - Java Platform Enterprise Edition 365 1
Гнатко Роман 14 1
Мурлейкин Никита 1 1
Шиляева Ирина 1 1
Майоров Артем 1 1
Курасов Алексей 19 1
Россия - РФ - Российская федерация 167153 5
Казахстан - Республика 6076 1
Казахстан - Астана - Нур-Султан - Акмола - Целиноград - Акмолинск 417 1
Юриспруденция - Федеральное законодательство 4635 5
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53756 4
Федеральный закон 173-ФЗ - О валютном регулировании и валютном контроле - Валютный контроль - Валютное регулирование 210 1
Строительство - ИЖС - Индивидуальное жилищное строительство - вид разрешённого использования земельного участка, для возведения частного жилого дома 56 1
ЕАЭС - Евразийский экономический союз - Таможенный союз ЕАЭС России, Белоруссии и Казахстана - ЕЭП - Единое экономическое пространство 717 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6812 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12367 1
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 2781 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21814 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27455 1
КоАП РФ - Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях - КАС РФ - Кодекс административного судопроизводства Российской Федерации 606 1
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 9129 1
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - Правообладатель - Интеллектуальная собственность - Intellectual Property - пиратство 5127 1
Инвестиции - Брокерское обслуживание - брокерские услуги - брокерский счет 1123 1
Страхование - Страховое дело - Insurance 6576 1
Insider information - Инсайдерская информация - инсайдер 964 1
Федеральный закон 1-ФЗ, 63-ФЗ - Об электронной цифровой подписи (ЭЦП) 454 1
Федеральный закон 38-ФЗ - О рекламе 272 1
ОКПД - Общероссийский классификатор продукции по видам экономической деятельности 65 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 58013 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16174 1
Федеральный закон 131-ФЗ - О государственной тайне - Государственная измена - предательство интересов своей страны, юридически является преступлением - шпионаж 252 1
Атомная энергетика - Мирный атом - Атомная электростанция - Ядерное приборостроение - Термоядерная энергетика - Nuclear power industry - Thermonuclear reaction - 28 сентября в России отмечается День работника Атомной промышленности 3406 1
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 8284 1
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7552 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33978 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18255 1
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5654 1
Паспорт - Паспортные данные 2870 1
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8875 1
Товары двойного назначения - Техника гражданского, двойного или военного назначения 384 1
Фондовая биржа - Фондовый рынок - акции, облигации, векселя, ценные бумаги компаний - трейдинг, трейдер - секьюритизация - company shares and bonds - securities 6715 1
M&A - Mergers and Acquisitions - Монополии - Monopoly - антимонопольные службы, законодательство, комплаенс 1922 1
Дача - Дачный сезон - Дачники 1151 1
Ведомости 1497 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7640 1
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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