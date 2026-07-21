Компания Nord Clan внесла семь новых продуктов ML Sense в реестр отечественного ПО

Компания Nord Clan зарегистрировала в Едином реестре российских программ семь продуктов платформы машинного зрения ML Sense. Реестровые записи датированы июлем 2026 г. и произведены на основании поручения Министерства цифрового развития. Об этом CNews сообщили представители Nord Clan.

Новые реестровые записи охватывают следующие производственные задачи.

ML Sense Контроль фракций (№34415 от 15.07.2026) — автоматический анализ гранулометрического состава горных пород прямо на конвейере, без лабораторных проб. Точность измерений — до 0,0125 мм. Ранее такой анализ занимал до двух суток.

ML Sense Теплоизоляционные материалы (№34495 от 15.07.2026) — контроль качества теплоизоляционной продукции на конвейерных линиях.

ML Sense Конвейерные ленты (№34500 от 15.07.2026) — мониторинг состояния конвейерных лент в реальном времени с обнаружением повреждений до остановки производства.

ML Sense Контроль деталей (№34501 от 15.07.2026) — бесконтактные измерения геометрических размеров и форм деталей непосредственно в процессе производства. Точность — до 0,2 мм.

ML Sense Волокно (№34502 от 15.07.2026) — контроль качества волоконной продукции на высоких скоростях линии.

ML Sense Инородные тела (№34291 от 04.07.2026) — обнаружение посторонних предметов на конвейерных лентах.

ПО ML Sense Металлопрокат (№34329 от 04.07.2026) — контроль качества металлопроката.

ML Sense построена по платформенному принципу: машинное зрение, нейросетевые модели, обработка видеопотока и интеграции с производственными системами — общее ядро для всей линейки. На его основе строятся отраслевые продукты с собственной предметной областью, моделями и бизнес-логикой под конкретный производственный процесс. Каждый такой продукт развивается и регистрируется в реестре как самостоятельное решение.

Новая модель продуктовой линейки меняет логику выхода на рынок. Вместо одного универсального решения Nord Clan предлагает специализированные продукты — каждый под конкретную отрасль и задачу. Горнодобыча получает систему гранулометрии, производство и контроль конвейерного оборудования — мониторинг лент, машиностроение — контроль деталей. Решения предназначены для различных отраслей и точнее выполняют конкретные задачи по сравнении с неспециализированными альтернативами.

Все семь продуктов теперь можно закупать в рамках требований импортозамещения. Для государственных предприятий и компаний с государственным участием это практически обязательное условие рассмотрения продукта: при наличии отечественного аналога они обязаны отдавать ему приоритет. Реестровая запись также подтверждает, что каждый продукт существует как самостоятельное ПО с правообладателем, документацией и гарантированным сопровождением.