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Новые возможности программного обеспечения ML Sense компании Nord Clan: автоматическое управление покрасочными камерами на базе машинного зрения

Компания Nord Clan продолжает развивать платформу машинного зрения ML Sense, расширяя ее функциональность от систем контроля качества к комплексному управлению производственными процессами. Теперь у системы появилась возможность в режиме реального времени распознавать изделие, самостоятельно выбирать технологический сценарий окраски и передавать управляющие команды роботам и промышленным контроллерам — без участия оператора. Одновременно система контролирует присутствие персонала в рабочей зоне и при обнаружении человека автоматически блокирует опасные операции. Решение ориентировано на машиностроение, судостроение, вагоностроение, нефтегазовое машиностроение и другие отрасли с роботизированными покрасочными комплексами. Об этом CNews сообщили представители Nord Clan.

Внедрение ML Sense позволяет сократить потери от брака и переделок, снизить затраты на выполнение покраски и повысить производительность роботизированного участка. Система работает круглосуточно и не требует постоянного присутствия оператора. Объединение контроля качества, управления оборудованием и промышленной безопасности в единой программной среде сокращает количество независимых систем на участке и упрощает их сопровождение.

Камеры машинного зрения передают изображение изделия в платформу, нейросетевые модели определяют его тип и оценивают состояние поверхности, после чего система выбирает подходящий сценарий обработки и отдаёт команды оборудованию. Весь цикл — от получения кадра до исполнения команды — занимает доли секунды. ML Sense совместима с уже установленным на предприятии видеооборудованием, а при необходимости поставляется вместе с рекомендованными камерами, подобранными под конкретные условия производства.

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Платформа интегрируется с MES, SCADA и ERP-системами, промышленными роботами-манипуляторами и контроллерами, а также с системами промышленной безопасности. Нейросетевые модели можно дообучать под новые типы изделий и производственные сценарии без замены базового программного обеспечения. Система формирует цифровую историю каждого изделия на основе данных машинного зрения, что создаёт основу для построения полностью автоматизированного покрасочного участка.

«Мы расширяем роль машинного зрения на производстве. Если раньше такие системы в основном контролировали качество готового результата, то теперь они участвуют в управлении самим процессом. Система ML Sense самостоятельно определяет тип изделия и состояние поверхности, выбирает подходящий сценарий обработки и передаёт команды оборудованию. По сути, машинное зрение становится связующим звеном между объектом на линии и системой управления производственным процессом.» — сказал Илья Каштанкин, генеральный директор Nord Clan.

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