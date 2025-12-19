Разделы

«Платформа НТИ» выбрала подрядчика для дальнейшего развития цифровой платформы Leader-ID

«Платформа НТИ», выбрала подрядчика для дальнейшего развития цифровой платформы Leader-ID. По результатам открытого конкурса с участием претендентов исполнителем работ по комплексной доработке серверной и пользовательской частей платформы была определена компания Nord Clan. Соглашение рассчитано на один год, в течение которого специалисты будут заниматься разработкой нового функционала, направленного на расширение возможностей платформы.

Leader-ID является одной из крупнейших в России информационно-сервисных платформ для лидеров, объединяющей более 4,3 млн пользователей — технологических предпринимателей, исследователей, студентов и волонтеров. В рамках проекта, реализация которого началась в ноябре 2025 г., планируется создать условия для привлечения и удержания пользователей в экосистеме НТИ, повысить их вовлеченность в мероприятия, усовершенствовать системы идентификации и цифрового следа, а также реализовать интеграцию с информационными системами партнеров.

«Проект отличается высокой сложностью: речь идёт о развитии живой платформы с миллионной аудиторией без остановки её работы. Наш фокус — на архитектурных решениях, которые обеспечат стабильность системы при внедрении нового функционала, и на реализации механизмов сбора структурированных данных о действиях пользователей. Это основа для последующего внедрения персонализированных сервисов и аналитики», — отметил генеральный директор Nord Clan Илья Каштанкин.

