Saby Staff помог «Красцветмету» перевести 3 400 сотрудников на КЭДО

«Красцветмет» завершил масштабный проект цифровизации кадровых процессов и перевел 3,4 тыс. сотрудников в систему электронного кадрового документооборота Saby Staff. Об этом CNews сообщили представители компании «Тензор».

Проект позволил полностью автоматизировать важные кадровые процессы: прием на работу с формированием документов в «1С», ведение воинского учета, согласование привлечения к работе в выходные дни.

Благодаря гибкой интеграции корпоративного портала, «» и Saby Staff кадровые сценарии выполняются в едином цифровом контуре — без дублирования и ручного ввода данных. Отдельный функциональный блок был разработан для электронного взаимодействия с профсоюзами — важной части корпоративной культуры предприятия. Подпись УНЭП, защита от подписания задним числом и возможность мотивированного отказа обеспечивают юридическую точность процессов.

«При внедрении КЭДО для производителя драгметаллов “Красцветмет” нам пришлось интегрировать Saby сразу и с "1С", и с корпоративным порталом клиента. Более того, все действия, которые выполняются в нашей системе, мы “спрятали под капот” портала. В интерфейсе Saby происходит только оформление приема на работу. Для действующих сотрудников кадровые документы выглядят полностью нативно: они создают, подписывают и согласуют их исключительно через свой привычный портал», — Михаил Ефимов, руководитель направления Saby HRM компании «Тензор».

Павел Перов, «Корус Консалтинг»: Платформы для управления информацией эволюционируют в системы знаний

Цифровизация

Решение обеспечивает удобный доступ для сотрудников — через мобильное приложение, информационные киоски и веб-интерфейс. Этим сервисом уже пользуются 99% работников компании.

По оценке «Красцветмета», оптимизация сценариев согласования работы в выходные дни позволила сэкономить около трех млн руб. в год, а автоматизация снизила нагрузку на HR и юридические службы.

