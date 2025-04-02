Разделы

Цифровизация Бизнес-приложения
|

SL Soft и «Тензор» выполнили интеграцию систем «Босс» и Saby для работы с КЭДО

Компании SL Soft (ГК Softline) и «Тензор» выполнили интеграцию систем «Босс» и Saby для обеспечения юридической значимости кадровых документов в электронном виде. Реализованный сервис позволит оформлять трудовые отношения с сотрудниками компаний, визируя документы при помощи цифровых подписей. Использование возможностей КЭДО упрощает работу HR-отделов, снижает объем бумажного документооборота и повышает оперативность управления персоналом.

Система «Босс» позволяет автоматизировать в едином контуре большинство кадровых процессов: от администрирования персонала и расчета заработной платы до управления HR-задачами, включая адаптацию, профилирование и оценку, развитие, мотивацию и повышение эффективности работников. В системе на протяжении всего жизненного цикла сотрудника создаются, обрабатываются и хранятся документы по персоналу, которые необходимо подписывать с работником.

Saby — платформа для электронного документооборота, позволяющая оперативно подписывать кадровые документы в цифровом формате. КЭДО на базе Saby автоматизирует рутинные задачи HR-подразделений: от согласования договоров до управления архивами. Внедрение платформы сокращает нагрузку на отдел кадров на 70%, минимизируя риски ошибок и экономя время на обработку документов. HR-процессы становятся прозрачными, быстрыми и экологичными.

Архитектура интеграционного решения обеспечивает формирование первичных кадровых документов в системе «Босс» и возможность их передачи во внешний сервис Saby, предназначенный для последующего их визирования с помощью цифровых подписей. С помощью «Босс. API Server» происходит обмен данными с внешним сервисом Saby, обеспечивающим синхронизацию справочников и ролей, а также передачу, удаление и синхронизацию документов. При необходимости документы могут быть дополнительно отредактированы и согласованы. Также интеграционное решение позволяет обрабатывать входящие заявки сотрудников, например, согласовать заявление на отпуск.

«Мы стремимся предоставлять максимально высокое качество сервиса для наших клиентов и понимаем, что большое количество крупных компаний использует для ведения кадрового учета систему «Босс». Поэтому для нас было принципиально важно совместно с коллегами из SL Soft разработать интеграционный модуль, который позволит нашим клиентам без дополнительных затрат на разработку передавать и подписывать с сотрудниками любые типы документов. Сервис продолжает развиваться, предлагая рынку инновационные решения для цифровой трансформации бизнеса», — сказал Михаил Ефимов, руководитель направления Saby HRM компании «Тензор».

«Выбор подходящего решения для организации кадрового электронного документооборота зависит от специфических требований бизнеса. Необходимо проанализировать, какие процессы нужно перевести в КЭДО, определить, сколько сотрудников будут подписывать документы с помощью цифровых подписей и какой объем документации предстоит обрабатывать. Это поможет выбрать сервис, соответствующий потребностям компании. «Босс» изначально проектировался для работы с большими объемами данных и используется на крупных предприятиях. Поэтому в качестве интегрированного сервиса КЭДО необходимо было решение, поддерживающее обработку значительных массивов документов — Saby полностью отвечает этим критериям», — отметил Михаил Гусев, управляющий директор «Босс» компании SL Soft.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

В России работают над механизмом изъятия биткоинов в пользу государства

Бежавшая из России LG показала рост выручки в стране

Российские власти предложили две формы поиска уязвимостей, чтобы легализовать «белых хакеров»

«Яндекс» впервые раскрыл выручку подразделения, объединяющего облака и офис «Яндекс 360»

Разработчик систем распознавания лиц NtechLab меняет владельцев и переезжает в Россию

Пользователи древней SAP ERP отказываются переходить на новейшую S/4HANA даже под угрозой прекращения поддержки

Конференции

Цифровизация ритейла и электронная торговля 2025

Заказная разработка ПО 2025

Цифровизация промышленности 2025
Показать еще

MARKET.CNEWS

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

Техника

Лучшие вертикальные пылесосы для влажной и сухой уборки: выбор ZOOM

Обзор сушильной машины Hyundai DFE8401: технологичная забота об одежде

Недорогой интернет для дачи в 2025 году: сравниваем тарифы операторов

Показать еще

Наука

Сталагмиты из древней пещеры показали, что Сахара была оазисом еще 8000 лет назад

Разгадана космическая загадка, почему скопления галактик остаются горячими

Ученые заглянули внутрь протонов — там обнаружилась жуткая квантовая запутанность
Показать еще
37-я международная выставка информационных и коммуникационных технологий Связь-2025 37-я международная выставка информационных и коммуникационных технологий Связь-2025

erid: 2W5zFHRYEHv

Рекламодатель: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ЭКСПОЦЕНТР»

ИНН/ОГРН: 7718033809/1027700167153