SL Soft и «Тензор» выполнили интеграцию систем «Босс» и Saby для работы с КЭДО

Компании SL Soft (ГК Softline) и «Тензор» выполнили интеграцию систем «Босс» и Saby для обеспечения юридической значимости кадровых документов в электронном виде. Реализованный сервис позволит оформлять трудовые отношения с сотрудниками компаний, визируя документы при помощи цифровых подписей. Использование возможностей КЭДО упрощает работу HR-отделов, снижает объем бумажного документооборота и повышает оперативность управления персоналом.

Система «Босс» позволяет автоматизировать в едином контуре большинство кадровых процессов: от администрирования персонала и расчета заработной платы до управления HR-задачами, включая адаптацию, профилирование и оценку, развитие, мотивацию и повышение эффективности работников. В системе на протяжении всего жизненного цикла сотрудника создаются, обрабатываются и хранятся документы по персоналу, которые необходимо подписывать с работником.

Saby — платформа для электронного документооборота, позволяющая оперативно подписывать кадровые документы в цифровом формате. КЭДО на базе Saby автоматизирует рутинные задачи HR-подразделений: от согласования договоров до управления архивами. Внедрение платформы сокращает нагрузку на отдел кадров на 70%, минимизируя риски ошибок и экономя время на обработку документов. HR-процессы становятся прозрачными, быстрыми и экологичными.

Архитектура интеграционного решения обеспечивает формирование первичных кадровых документов в системе «Босс» и возможность их передачи во внешний сервис Saby, предназначенный для последующего их визирования с помощью цифровых подписей. С помощью «Босс. API Server» происходит обмен данными с внешним сервисом Saby, обеспечивающим синхронизацию справочников и ролей, а также передачу, удаление и синхронизацию документов. При необходимости документы могут быть дополнительно отредактированы и согласованы. Также интеграционное решение позволяет обрабатывать входящие заявки сотрудников, например, согласовать заявление на отпуск.

«Мы стремимся предоставлять максимально высокое качество сервиса для наших клиентов и понимаем, что большое количество крупных компаний использует для ведения кадрового учета систему «Босс». Поэтому для нас было принципиально важно совместно с коллегами из SL Soft разработать интеграционный модуль, который позволит нашим клиентам без дополнительных затрат на разработку передавать и подписывать с сотрудниками любые типы документов. Сервис продолжает развиваться, предлагая рынку инновационные решения для цифровой трансформации бизнеса», — сказал Михаил Ефимов, руководитель направления Saby HRM компании «Тензор».

«Выбор подходящего решения для организации кадрового электронного документооборота зависит от специфических требований бизнеса. Необходимо проанализировать, какие процессы нужно перевести в КЭДО, определить, сколько сотрудников будут подписывать документы с помощью цифровых подписей и какой объем документации предстоит обрабатывать. Это поможет выбрать сервис, соответствующий потребностям компании. «Босс» изначально проектировался для работы с большими объемами данных и используется на крупных предприятиях. Поэтому в качестве интегрированного сервиса КЭДО необходимо было решение, поддерживающее обработку значительных массивов документов — Saby полностью отвечает этим критериям», — отметил Михаил Гусев, управляющий директор «Босс» компании SL Soft.