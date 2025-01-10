Skillaz интегрирует систему для развития персонала Edstein

Разработчик платформы для автоматизации процессов управления персоналом Skillaz (входит в hh.group) полностью интегрирует ПО компании Edstein на свою платформу. Об этом CNews сообщили представители Skillaz.

Edstein — платформа для адаптации, оценки, обучения сотрудников и сбора HR-аналитики. Она позволяет экономить время и ресурсы на обучении персонала и отслеживать этапы обучения и развития сотрудника от принятия оффера до exit-интервью в режиме реального времени.

Андрей Синякин, директор по продукту Skillaz: «Сейчас Skillaz создает мультимодульную HR-платформу, которая покроет автоматизацией весь HR-цикл компании. Мы хотим, чтобы любой вопрос по работе с персоналом мог быть решен с помощью нашего продукта. В этой связи приобретение Edstein является логичным и важным шагом на пути создания качественного сервиса для наших клиентов. Рынок труда непрерывно меняется, и для поддержания конкурентоспособности, бизнесу нужно уметь эффективно развивать и продвигать талантливых сотрудников. Подбирать новичков всегда сложнее и дороже, чем удерживать опытных специалистов. Эту проблему как раз помогает решить хорошая система обучения и развития. Интеграция двух платформ создаст продуктовую синергию и обеспечит бесшовный пользовательский путь для наших клиентов».

Евгений Обогоров, CEO и основатель Edstein: «Интеграция с платформой Skillaz делает использование нашего решения еще более практичным и удобным. Теперь компании смогут управлять всеми HR-процессами в едином пространстве — от найма до развития талантов. Это помогает сократить время выхода сотрудников на полную продуктивность, минимизировать операционные издержки и создать эффективную систему развития талантов, которая растет вместе с бизнесом».

Skillaz занимается разработкой, внедрением и сопровождением программных продуктов в сфере HR на основе собственных решений. Платформа помогает автоматизировать найм сотрудников и управление развитием талантов, настраивается под каждого клиента и обеспечивает бесшовные бизнес-процессы в подборе и управлении персоналом, а теперь еще и его обучении. В августе 2024 г. hh.group увеличила свою долю в Skillaz до 90%, в декабре 2024 г. консолидировала 100% компании Edstein.