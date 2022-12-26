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HeadHunter инвестировал в HR-tech компанию Edstein

hh Ventures (венчурный фонд группы HeadHunter) инвестировал в российский HR-tech стартап Edstein. По условиям сделки HeadHunter получает долю 25% в Edstein и опцион на выкуп контрольной доли. Инвестиции от hh Ventures будут направлены на расширение функционала уже существующих модулей оценки и обучения. Это позволит покрывать больше сценариев и программ корпоративного обучения крупных компаний. Стороны не раскрывают объем инвестиций. Об этом CNews сообщили представители HeadHunter.

По условиям сделки Edstein остается независимой компанией, которая продолжит совершенствовать собственную платформу оценки и обучения персонала. Сегодня LMS решением компании Edstein пользуются свыше 140 тыс. сотрудников таких компаний, как VK, Qiwi, Leroy Merlin, Tele2, Technodom и др.

Кроме этого, Edstein совместно со Skillaz, в которой HeadHunter является мажоритарным акционером, будет развивать HCM-платформу нового поколения, которая обеспечит большинство современных потребностей российских компаний в области HR. Лидировать HCM-направление будет компания Skillaz, решения которой уже широко используются российский корпорациями для автоматизации процесса найма.

В 2020 г. Edstein привлек первый раунд инвестиций от фонда Kirov Group Ventures, выступившим в роли операционного фонда и помогавшим проекту выйти на устойчивую бизнес-модель.

Никита Бугров, руководитель вертикали «Инновации» HeadHunter: «Мы высоко ценим опыт фаундера Евгения Обогорова в области создания и дистрибуции LMS, а также успехи компании в течение последнего года. Команда Edstein строит отличный продукт, который способен решать самые сложные задачи в организации процесса корпоративного обучения. С помощью инвестиций от hh Ventures и интеграции со Skillaz HCM продукт Edstein выходит на новый, более масштабный уровень развития и применения. Рынки LMS- и HCM-сервисов сложны – на них есть свои лидеры, решения которых широко известны и привычны заказчикам. Однако, мы считаем, что на этих рынках существует как потенциал увеличения проникновения цифровых продуктов, так и потенциал замещения устаревших решений более современными».

Евгений Обогоров, основатель и CEO Edstein: «HeadHunter – крупнейшая HR-tech компания России с сильной командой менеджмента и уникальным портфелем профильных инвестиций. Такая инвестиционная сделка показывает доверие HeadHunter к продуктовой и бизнес стратегии Edstein, для нас это также большая ответственность. Совместная работа открывает нам новые возможности в развитии продукта, улучшении внутренних процессов и клиентского сервиса. Будем наращивать функционал существующих модулей обучения и оценки, а также добавлять новые модули в рамках наших основных компетенций в автоматизации HR-функций обучения и развития персонала крупных компаний и корпораций».

Андрей Крылов, основатель и CEO Skillaz: «Мы рады приветствовать Edstein в HR экосистеме HeadHunter. В сотрудничестве с коллегами мы планируем продолжить развитие Skillaz HCM как системы нового поколения. Мы заложили особую философию в наш сервис. В ее основе диджитальный пользовательский опыт, который учитывает современные привычки: например, поиск информации через строку google или виджеты со списком покупок и планами на неделю. Кооперация продуктов Skillaz и Edstein также создаст систему со множеством специализированных быстро внедряемых HR модулей. Все это позволяет предоставлять нашим клиентам не монолитные и устаревшие решения, а современные и гибкие сервисы».

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Олег Бочтарев, управляющий директор фонда Kirov Group Ventures: «Kirov Group Ventures выступил первым инвестором Edstein на стадии подтверждения ценности на рынке. За два года команда проекта прошла акселерационную программу и реализовала пилотное внедрение на Кировском заводе. В результате тестирования гипотез удалось найти устойчивую бизнес-модель и выйти на крупных корпоративных заказчиков, которые стали постоянными клиентами платформы».

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HeadHunter – российская платформа онлайн-рекрутинга, клиентами которой являются свыше 515 тыс. компаний. Цель HeadHunter – помогать компаниям находить сотрудников, а людям – работу, и делать так, чтобы процесс поиска сотрудников и работы был быстрым и доставлял обеим сторонам только положительные впечатления. В HR-экосистему HeadHunter входят сервисы Zarplata.ru, Skillaz, Talantix, YouDo Business, Dreamjob, HRlink.

Edstein – HR-система для управления обучением и оценкой персонала крупных компаний и корпораций с функционалом индивидуальных рекомендаций сотрудникам курсов и тренингов для развития. Компания основана в 2017 г. Евгением Обогоровым. Основные клиенты Edstein: VK, Leroy Merlin, Tele2, Technodom и др. База пользователей насчитывает свыше 140 тыс. сотрудников компаний-клиентов.

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