«К2Тех» и Knomary объединили экспертизу для создания решений по управлению талантами

ИТ-интегратор «К2Тех» и разработчик платформ для корпоративного обучения и развития Knomary (входит в «Группу Астра») заключили соглашение о сотрудничестве. В его рамках «К2Тех» будет заниматься внедрением и сопровождением систем по управлению талантами (Talent Management) из продуктовой линейки Knomary. Также стороны планируют совместно развивать функциональность решений, опираясь на практический опыт, насущные потребности крупных российских компаний и вызовы рынка труда.

В июле 2024 г. «К2Тех» провел анонимный опрос, который показал, что 66% HR-руководителей приоритетной задачей считают снижение уровня текучести персонала. В числе способов ее решения – повышение качества адаптации, развития и обучения сотрудников за счет автоматизации этих процессов на базе современных и удобных HRTech-инструментов.

‭«Наше сотрудничество позволит интегрировать передовые технологии внедрения и разработки «К2Тех» в инновационные продукты Knomary, которые значительно ускорят цифровую трансформацию и оптимизацию процессов наших клиентов. Мы рады стать партнером одного из ведущих интеграторов технологических HR-решений на российском рынке», – сказал коммерческий директор Knomary Алексей Турченик.

Для «К2Тех» направление HRTech является одним из фокусных. Более 10 лет «К2Тех» помогает заказчикам автоматизировать кадровые процессы: внедряет, дорабатывает и сопровождает системы от вендоров и собственные цифровые продукты, проектирует программы корпоративного обучения.

‭«Усиливая и дополняя экспертизу друг друга, «К2Тех» и Knomary помогут работодателям создавать качественные цифровые продукты. Доступный образовательный контент, удобные онлайн-форматы обучения, гибкий набор модулей, необходимых для освоения профессиональных навыков, сделают корпоративные сервисы более привлекательными в борьбе за внимание сотрудников», – отметил директор по отраслевым решениям HR «К2Тех» Игорь Соколов.