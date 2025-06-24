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Коновалов Алексей
УПОМИНАНИЯ
Коновалов Алексей и организации, системы, технологии, персоны:
|К2Тех 176 1
|Telegram Group 2258 1
|РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Knomary - Номари СиАйЭс 128 1
|К2Тех - K2 Human 7 1
|МегаФон 9354 1
|Ростелеком ОМП - Открытая мобильная платформа 449 1
|ОЭЗ ТВТ Иннополис - Особая экономическая зона технико-внедренческого типа 88 1
|ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4997 1
|Лысенко Галина 1 1
|Корниенко Максим 5 1
|Гусаков Иван 3 1
|Соколов Игорь 22 1
|Ким Татьяна - Бакальчук Татьяна 29 1
|Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3116 1
|Россия - ПФО - Татарстан Республика 3038 1
|Россия - ПФО - Татарстан - Иннополис 584 1
|Россия - РФ - Российская федерация 150056 1
|Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17943 1
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