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Индексная книга (каталог) CNews*
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Все категории 177393
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Коновалов Алексей


УПОМИНАНИЯ


24.06.2025 ТК Дентро автоматизировала массовый подбор персонала и увеличила конверсию в трудоустройство на 21% с сервисом Работяга.про 1
31.07.2024 «К2Тех»: привлечь и удержать линейных рабочих помогут HRTech-решения 1
06.06.2024 Wildberries и Ecoplatform установят 10 тыс. боксов по сбору одежды и текстиля в пунктах выдачи заказов 1
09.09.2016 «Мегафон» подключил к скоростному интернету резидентов «Иннополиса» 1

Публикаций - 4, упоминаний - 4

Коновалов Алексей и организации, системы, технологии, персоны:

К2Тех 176 1
Telegram Group 2258 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Knomary - Номари СиАйЭс 128 1
К2Тех - K2 Human 7 1
МегаФон 9354 1
Ростелеком ОМП - Открытая мобильная платформа 449 1
Агропромкомплектация ГК - АПК-Центр 84 1
Hoff - Мебель Хофф - Домашний интерьер - гипермаркет мебели и товаров для дома 127 1
Силовые машины 125 1
Synergetic - Синергетик 5 1
ОЭЗ ТВТ Иннополис - Технопарк имени А.С. Попова в Иннополисе - Административно-деловой центр им. А.С. Попова 6 1
Наукоград - технопарк 146 1
Ecoplatform - ИЭП - Инновационная Экологическая Платформа 3 1
Russ ГК - Wildberries & Russ - РВБ - Вайлдберриз - Ягодки 818 1
ОЭЗ ТВТ Иннополис - Особая экономическая зона технико-внедренческого типа 88 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4997 1
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 5389 2
HRM - КЭДО - Кадровый электронный документооборот - HR document management - кадровое делопроизводство 905 2
HRM - HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management Systems, HRMS - Системы управления персоналом 3238 1
EdTech - EDUTech - Цифровые образовательные инструменты - Дистанционные образовательные платформы - Образовательные информационные продукты - Learning Management System (LMS ) - Системы дистанционного обучения 1897 1
HCM - Human Capital Management - Управление человеческим капиталом - Кадры и человеческий капитал 549 1
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 4744 1
Релевантность - Relevance - актуальность, уместность - соответствие интента (поискового намерения) 543 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 15336 1
Instant Messenger - Мессенджер - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 7639 1
Утилизация мусора - Переработка отходов - Waste disposal - Рециклинг -Recycling - Нулевое захоронение - Сортировка бытовых отходов - Вторичное сырьё, вторсырьё - Утилизационный сбор, утильсбор 1167 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 32162 1
Бот - Bot - Программа, выполняющая автоматически / по расписанию действия через интерфейсы, предназначенные для людей 2132 1
Оповещение и уведомление - Notification 4942 1
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 16477 1
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14063 1
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 3828 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 68798 1
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 12457 1
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели - Оптоволокно - Оптоволоконная связь 4745 1
1С:ЗУП - 1С:Зарплата и управление персоналом - 1С:Зарплата и кадры - 1С:Кадры 606 1
Devicon - Personik 1 1
1С:ERP УХ - 1С:ERP Управление Холдингом 183 1
1С:Документооборот - 1С:ДО - 1C:Document Management 270 1
Т1 НОТА ЮНИОН - Т1 НОТА HR-платформа - Т1 TalentForce 34 1
Лысенко Галина 1 1
Корниенко Максим 5 1
Гусаков Иван 3 1
Соколов Игорь 22 1
Ким Татьяна - Бакальчук Татьяна 29 1
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3116 1
Россия - ПФО - Татарстан Республика 3038 1
Россия - ПФО - Татарстан - Иннополис 584 1
Россия - РФ - Российская федерация 150056 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17943 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 30427 2
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Штатно-кадровый контур - Аутплейсмент - Outplacement 3003 1
CPO - Chief People Officer - HR-директор - Директор по персоналу 307 1
Работодатель - Один из субъектов трудового права 2522 1
ОЭЗ - Особая экономическая зона - Свободная экономическая зона - Special Economic Zone - Free Economic Zone 959 1
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4160 1
Логистика - ПВЗ - пункт выдачи заказов 296 1
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 3654 1
Partner Network - Партнёрские статусы, сертификаты и программы 1249 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 14245 1
Иннополис Университет АНО ВО - Российская автономная некоммерческая организация высшего образования в городе Иннополис 198 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1367434, в очереди разбора - 750625.
Создано именных указателей - 177393.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

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