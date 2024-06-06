Wildberries и Ecoplatform установят 10 тыс. боксов по сбору одежды и текстиля в пунктах выдачи заказов

Российский производитель и оператор оборудования по сбору вторсырья Ecoplatform установит 10 тыс. боксов «Не просто вещь» для приема ненужной одежды в пунктах выдачи заказов Wildberries. Соглашение о расширении сотрудничества между компаниями было подписано в Санкт-Петербурге. Программа рассчитана на три года и затронет ПВЗ в крупных городах, региональных и административных центрах. Об этом CNews сообщили представители Ecoplatform.

Ecoplatform и Wildberries начали сотрудничество в рамках проекта «Не просто вещь» осенью 2022 г. при поддержке Synergetic. На сегодня в рамках партнерской программы между Ecoplatform, Wildberries и Synergetic установлено более 750 боксов по приему текстиля для повторного использования и переработки в пунктах выдачи заказов. Таким образом, в течение трех лет покрытие сети боксов увеличится более чем в 13 раз.

Ключевая цель проекта – повышение экологической культуры в России. Совместная сеть станет самым большим в российском e-commerce инфраструктурным проектом по сбору текстиля на повторное использование и переработку.

Татьяна Бакальчук, генеральный директор Wildberries: «Согласно исследованиям, более 92% владельцев ПВЗ положительно оценивают установку боксов в пунктах выдачи заказов и готовы ее рекомендовать. Почти половина (46%) опрошенных считают, что установка боксов способствует увеличению потока клиентов. Для нас это, в том числе, мера для повышения лояльности со стороны партнеров».

С самого старта проекта «Не просто вещь» активное участие в нем принимает Synergetic. Коммерческий директор и сооснователь компании Алексей Коновалов: «Ни одна идея не может стать по-настоящему большой и реализоваться без объединения крупных ресурсов. Наш совместный проект с Wildberries и Ecoplatform – прекрасный пример синергии компаний из разных секторов экономики, вместе способных реализовать действительно крупные экологические проекты».

Управляющий партнер Ecoplatform Иван Гусаков: «Благодаря расширению совместного проекта с Wildberries и установке более 10 тыс. новых боксов Ecoplatform делает вклад в развитие инфраструктуры для сбора текстиля и одежды по всей стране. Наша задача –– «возвращать» в экономику весь текстиль, который может быть востребован для повторного использования или переработки. Из своей практики мы знаем, что удобные и доступные решения для сбора начинают пользоваться спросом сразу же после установки боксов. Интерес стимулируется, в том числе, эффективной программой лояльности. Установка дополнительных боксов в ПВЗ Wildberries позволит сделать сбор ненужной одежды и текстиля доступным как можно большему числу людей».

Пользователям боксов доступна система мотивации: за сданные вещи они получают бонусы в приложении Ecoplatform, которые можно обменять на спецпредложения компаний-партнеров — скидки на маркетплейсах, приобретение образовательных курсов, оплату услуг ЖКХ. Также можно сделать пожертвование в пользу благотворительных фондов. За один килограмм сданной одежды на пользовательский счет начисляется 250 баллов.