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58% руководителей готовы автоматизировать HR-процессы

К2 Human, бизнес-юнит компании «К2Тех» в сфере обучения и управления персоналом, опросил около 100 представителей enterprise-сегмента, чья деятельность связана с HR-сферой: с процессами подбора, обучения персонала, развития компетенций и так далее. Цель опроса — выявить актуальные рыночные HR-тренды, а также вызовы в управлении персоналом и способы их преодоления при помощи автоматизации HR-процессов и внедрения ИИ технологий. Об этом CNews сообщили представители «К2Тех».

В условиях дефицита персонала компании конкурируют не только за клиентов в своем сегменте бизнеса, но и за кадры. Это напрямую влияет на приоритеты их HR-стратегии: 77% опрошенных сфокусированы на привлечении, обучении и развитии персонала. 42% компаний планируют в 2025 г. внедрить платформы для управления талантами. Четверть респондентов сосредоточатся на продвижении HR-бренда и повышении вовлеченности сотрудников. Примерно 10% руководителей считают, что автоматизация рутинных задач поможет нивелировать нехватку рабочих рук.

Пересматривая традиционные способы работы с персоналом, 58% работодателей готовы внедрить интеллектуальных помощников, которые будут анализировать скорость работы сотрудников по различным типам задач и документов и составлять расписание, обозначая приоритеты и оценивая объем работы. Треть опрошенных рассматривают внедрение HR-бота, чтобы снизить объем рутинных задач при подборе соискателей: заполнение кадровых документов, тестирование и коммуникации с кандидатами по наиболее частым вопросам. 33% респондентов присматриваются к инструментам, которые позволят прогнозировать текучесть кадров и обеспечивать стабильное рабочее окружение. Работодатели начинают более чутко относиться к психологическому и ментальному здоровью сотрудников: 17% опрошенных готовы внедрять платформы управления благополучием сотрудников. При этом 70% руководителей компаний, использующих подобные системы и элементы геймификации при оценке достижений сотрудников, отметили, что они способствуют росту их лояльности и мотивации.

«Внедрение well-being платформ создает ситуацию win-win и для бизнеса, и для сотрудников. Например, с одним из клиентов мы протестировали “умное” использование ДМС. Сотрудники сами выбирали пакеты страхования, тратили фиксированную валюту, а также могли использовать дополнительные опции с доплатой собственными средствами или вместо себя подключить к программе родственников. Это позволяет сформировать более осознанный подход к использованию бенефитов: для компании – оптимизировать бюджет, для сотрудников – получить действительно нужные услуги. В последнее время компании все чаще к нам обращаются с подобным запросом», — сказал менеджер по развитию K2 Human Эмиль Мухидинов.

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Однако реальный объем внедрений ИИ в HR-процессы компаний остается ограниченным. Главным барьером для 61% респондентов является сложность интеграции ИИ с информационными системами компании. 44% опрошенных останавливают риски в области информационной безопасности и защиты персональных данных сотрудников. Более трети компаний не имеют достаточно средств для внедрения и тестирования ИИ, а 22% не располагают необходимыми специалистами в штате.

«Согласно опросу McKinsey, в организациях, внедривших генеративный ИИ, именно HR-функция достигает экономии в 50%, что является лучшим показателем по компании. Наш партнер-компания Knomary провела исследование, которое показывает, что ИИ применим на всех этапах HR-цикла. В топ-3 входят такие функции, как обучение персонала, рекрутинг, HR-сервисы для сотрудников. Эти же тенденции мы наблюдаем на рынке. Отвечая на запрос enterprise-компаний, совместно с нашими технологическими партнерами мы дорабатываем HR Tech-решения, добавляя ИИ-инструменты и роботов-помощников. Наша задача как эксперта и интегратора – популяризировать ИИ в HR-сфере, успешными кейсами доказывать применимость и эффективность новых технологий», — отметил директор по отраслевым решениям HR «К2Тех» Игорь Соколов.

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